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    Євросоюз проти закриття кордонів в умовах карантину

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    <p>Закриття кордонів в Євросоюзі було навесні, на початку пандемії коронавірусу</p> - Євросоюз проти закриття кордонів в умовах карантину

    Закриття кордонів в Євросоюзі було навесні, на початку пандемії коронавірусу

    Це стосується внутрішніх кордонів ЄС

    Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен виступає за те, щоб країни-члени Євросоюзу не закривали свої кордони в умовах карантину через ситуацію з коронавірусом. Про це повідомляє DW.

    Закриття кордонів в Євросоюзі було навесні, на початку пандемії коронавірусу.

    Фон дер Ляйен сказала під час відеоконференції глав держав-членів ЄС, що «навесні це (закриття кордонів) не допомогло зупинити поширення вірусу, а лише нашкодило внутрішній торгівлі».

    Її підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

    «Саме для Німеччини як країни в центрі Європи важливо, щоб кордони залишалися відкритими, щоб економічні потоки зберігалися, і ми разом боролися з пандемією», – сказала Меркель.

    Нагадаємо, що у світі коронавірусом заразилися вже майже 45 млн людей.

    Як повідомлялося, у Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.

    ЄС Німеччина Ангела Меркель час
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