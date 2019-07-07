Україна вперше попросила США продати озброєння



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США вже розпочали процес перегляду запиту України

Україна вперше звернулась до Сполучених Штатів Америки із запитом на придбання військового обладнання.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор, повідомляє американське дипвідомство в Україні.

Тейлор наголосив, що Україна вперше звертається із запитом про придбання військового обладнання через програму Міністерства оборони США.

«Ми розпочинаємо процес перегляду цього запиту», — заявив він.

Тейлор також додав, що США непохитно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України та реформування її оборонного сектору.

Раніше повідомлялось, що США виділять Україні щонайменше 4 млн доларів на покращення захищеності військових складів.