Скільки ветеранів працює в українських міністерствах: статистика

За останній рік кількість ветеранів у міністерстві збільшилася

Лише 3% працівників на різних посадах мають статус ветерана

Найбільша кількість учасників війни, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни працює в Міністерстві оборони (100 з 497 співробітників) та Міністерстві у справах ветеранів (38 з 214). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чесно».

За останній рік кількість ветеранів у відомстві збільшилася, адже станом на серпень 2024 року їх було 17%, тобто приблизно 30 осіб. Найменша кількість ветеранів працює в міністерствах енергетики (три людини), захисту довкілля та національної єдності (по двоє в кожному), а також молоді та спорту (одна людина).

Кількість ветеранів у міністерствах графіка: «Чесно»

В міністерстві культури та стратегічних комунікацій, попри його широку залученість у ветеранську політику, наразі не працює жоден ветеран, а один із працівників загинув, захищаючи Україну під час повномасштабної війни. Також з лютого 2022 року загинули пʼять працівників Мінветеранів.

Крім того, з 208 ветеранів, що працюють у міністерствах, 168 мають статус учасників бойових дій (УБД), а 43 – людей з інвалідністю внаслідок війни. Крім роботи у штаті міністерств ветерани долучені й до громадських рад, наприклад, у громадській раді Мінветеранів 29 членів мають такий статус.

Представленість ветеранів графіка: «Чесно»

Нагадаємо, у застосунку «Дія» зʼявився новий розділ – «Ветеран PRO». Він містить послуги для ветеранів. Новий розділ стане цифровим простором для ветеранської спільноти і їхніх родин.

До слова, депутати російської Державної Думи збираються надати статус ветерана представникам Російської православної церкви, які перебувають у зоні бойових дій щонайменше чотири місяці.