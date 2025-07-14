Головна Країна Політика
search button user button menu button

Скільки ветеранів працює в українських міністерствах: статистика

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Скільки ветеранів працює в українських міністерствах: статистика
За останній рік кількість ветеранів у міністерстві збільшилася
фото з відкритих джерел

Лише 3% працівників на різних посадах мають статус ветерана

Найбільша кількість учасників війни, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни працює в Міністерстві оборони (100 з 497 співробітників) та Міністерстві у справах ветеранів (38 з 214). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чесно».

За останній рік кількість ветеранів у відомстві збільшилася, адже станом на серпень 2024 року їх було 17%, тобто приблизно 30 осіб. Найменша кількість ветеранів працює в міністерствах енергетики (три людини), захисту довкілля та національної єдності (по двоє в кожному), а також молоді та спорту (одна людина).

Кількість ветеранів у міністерствах
Кількість ветеранів у міністерствах
графіка: «Чесно»

В міністерстві культури та стратегічних комунікацій, попри його широку залученість у ветеранську політику, наразі не працює жоден ветеран, а один із працівників загинув, захищаючи Україну під час повномасштабної війни. Також з лютого 2022 року загинули пʼять працівників Мінветеранів.

Крім того, з 208 ветеранів, що працюють у міністерствах, 168 мають статус учасників бойових дій (УБД), а 43 – людей з інвалідністю внаслідок війни. Крім роботи у штаті міністерств ветерани долучені й до громадських рад, наприклад, у громадській раді Мінветеранів 29 членів мають такий статус.

Представленість ветеранів
Представленість ветеранів
графіка: «Чесно»

Нагадаємо, у застосунку «Дія» зʼявився новий розділ – «Ветеран PRO». Він містить послуги для ветеранів. Новий розділ стане цифровим простором для ветеранської спільноти і їхніх родин.

До слова, депутати російської Державної Думи збираються надати статус ветерана представникам Російської православної церкви, які перебувають у зоні бойових дій щонайменше чотири місяці.

Читайте також:

Теги: ветеран Міноборони уряд Міністерство у справах ветеранів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рахманін визнав, що серед кандидатур на посаді очільника Міноборони дійсно фігурувало прізвище голови СБУ Малюка
Відставка Умєрова: нардеп розкрив, хто може стати новим очільником Міноборони
Вчора, 18:35
Учасником групи ППО може стати громадянин України, який не підлягає мобілізації
Міноборони шукає охочих збивати дрони за 100 тис. грн (інфографіка)
10 липня, 11:44
Окупант із полону подзвонив мамі, але та вигадала дивну причину, щоб із ним не розмовляти
Окупант із полону подзвонив мамі, але та вигадала дивну причину, щоб із ним не розмовляти
5 липня, 21:15
Компанії можуть вийти з-під санкцій, якщо сплатять штрафи, відмовляться від судових позовів та візьмуть на себе антикорупційні зобов’язання
Держоператор тилу повідомив, скільки постачальників перебуває під санкціями
3 липня, 14:42
СБУ та ОГП повідомили про підозру експосадовцю Міноборони
Ексчиновник Міноборони підозрюється у розкраданні 33 млн грн на закупівлях озброєнь
2 липня, 19:30
Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків
Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків
26 червня, 20:58
Вперше в Україні: надземну територію шахти облаштовано для роботи ветеранів з інвалідністю
Вперше в Україні: надземну територію шахти облаштовано для роботи ветеранів з інвалідністю
19 червня, 18:05
ЦПД спростовує фейки, спрямовані на дискредитацію української влади
Російські пропагандисти поширюють фейковий «лист Міноборони» про відмову у виплатах родинам загиблих
18 червня, 12:14
«Українські вертольоти» заявляють про загрозу рейдерської атаки. Заява компанії
«Українські вертольоти» заявляють про загрозу рейдерської атаки. Заява компанії
16 червня, 20:49

Політика

Зеленський назвав нового премʼєра України
Зеленський назвав нового премʼєра України
Посилення української ППО. Зеленський провів зустріч з Келлогом
Посилення української ППО. Зеленський провів зустріч з Келлогом
Скільки ветеранів працює в українських міністерствах: статистика
Скільки ветеранів працює в українських міністерствах: статистика
Росіяни на тиждень відчепляться від Києва? Що відомо про особливий візит до столиці
Росіяни на тиждень відчепляться від Києва? Що відомо про особливий візит до столиці
Призначення голови БЕБ. Конкурсна комісія ухвалила остаточне рішення
Призначення голови БЕБ. Конкурсна комісія ухвалила остаточне рішення
«Мені б хотілося з ним випити». Вірастюк розповів, в яких стосунках із Зеленським
«Мені б хотілося з ним випити». Вірастюк розповів, в яких стосунках із Зеленським

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2025
12K
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8484
Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
5764
У селі на Житомирщині родина взяла до хати незвичну тварину
3185
Хати знищені вщент: військові показали моторошні кадри з прикордонного села на Сумщині

Новини

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua