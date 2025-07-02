У «Дії» з'являться окремі послуги для ветеранів війни

Ветерани війни та демобілізовані зможуть переглянути у «Дії» інформацію про діяльність фахівців із супроводу та подати заяву на супровід

Кабмін вніс зміни у порядок використання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для автоматизації та цифровізації послуг

У додатку «Дія» з'явиться окремий розділ послуг для ветеранів війни та сімей загиблих військових – «Ветеран Pro». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Кабмін вніс зміни у порядок використання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для автоматизації та цифровізації послуг. Передбачено створення окремого розділу «Ветеран Pro» в «Дії». Там будуть послуги для:

ветерані війни,

постраждалих учасників Революції Гідності,

членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни,

членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

У «Ветеран Pro» будуть послуги:

подання заяв та запитів на одержання публічних послуг;

отримання необхідної інформації про послуги;

оформлення відповідних довідок, витягів;

проведення опитувань.

Також ветерани війни та демобілізовані зможуть переглянути у «Дії» інформацію про діяльність фахівців із супроводу та подати заяву на супровід.

До слова, з 1 червня у застосунку «Дія» з’явився перший платний сервіс – шеринг документів для банків. Функція дозволяє банкам отримувати копії цифрових документів користувачів через «Дію». Послуга є платною саме для банківських установ, а для громадян – залишилася безплатною.