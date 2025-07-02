У «Дії» з'являться окремі послуги для ветеранів війни
Кабмін вніс зміни у порядок використання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для автоматизації та цифровізації послуг
У додатку «Дія» з'явиться окремий розділ послуг для ветеранів війни та сімей загиблих військових – «Ветеран Pro». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Кабмін вніс зміни у порядок використання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для автоматизації та цифровізації послуг. Передбачено створення окремого розділу «Ветеран Pro» в «Дії». Там будуть послуги для:
- ветерані війни,
- постраждалих учасників Революції Гідності,
- членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни,
- членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.
У «Ветеран Pro» будуть послуги:
- подання заяв та запитів на одержання публічних послуг;
- отримання необхідної інформації про послуги;
- оформлення відповідних довідок, витягів;
- проведення опитувань.
Також ветерани війни та демобілізовані зможуть переглянути у «Дії» інформацію про діяльність фахівців із супроводу та подати заяву на супровід.
До слова, з 1 червня у застосунку «Дія» з’явився перший платний сервіс – шеринг документів для банків. Функція дозволяє банкам отримувати копії цифрових документів користувачів через «Дію». Послуга є платною саме для банківських установ, а для громадян – залишилася безплатною.
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