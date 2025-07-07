У «Дії» зʼявився новий розділ для ветеранів: перелік послуг

У «Ветеран PRO» доступні пошук фахівця супроводу та демобілізованих осіб, а також ветеранський спорт

У застосунку «Дія» зʼявився новий розділ – «Ветеран PRO». Він містить послуги для ветеранів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».

Зазначається, що новий розділ стане цифровим простором для ветеранської спільноти і їхніх родин. «Головні послуги в єдиному розділі, зручний пошук фахівця супроводу, стрічка новин, проста структура та відсутність бюрократії. Раніше послуги для ветеранів і ветеранок були розпорошені. Їх доводилося шукати вручну – одну частину на порталах міністерств, інші – у ЦНАПах або «Дії». Тепер усе – у застосунку «Дія», – йдеться в повідомленні.

У «Ветеран PRO» доступні пошук фахівця супроводу та демобілізованих осіб, а також ветеранський спорт – заява про отримання компенсації. Водночас розділ пропонує послуги з безкоштовним переходом на портал «Дія»: заява про субсидію і статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Також з пільговими умовами для ветеранів і ветеранок функціонують «єОселя» та «єВідновлення».

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни у порядок використання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для автоматизації та цифровізації послуг. Передбачено створення окремого розділу «Ветеран Pro» в «Дії», де мало зʼявитися подання заяв та запитів на одержання публічних послуг, отримання необхідної інформації про послуги, оформлення відповідних довідок, витягів та проведення опитувань.

До слова, з 1 червня у застосунку «Дія» з’явився перший платний сервіс – шеринг документів для банків. Функція дозволяє банкам отримувати копії цифрових документів користувачів через «Дію». Послуга є платною саме для банківських установ, а для громадян – залишилася безплатною.