Названо області, де громадські організації найчастіше ухиляються від фінзвітності

89% громадських організацій в Україні не здали фінансові звіти за 2024 рік

За даними Державної служби статистики 92 189 громадських організацій та 23 382 благодійні організації не здали фінансові звіти за 2024 рік. Серед областей, які не є окупованими або та де не ведуться бойові дії, від звітності ухиляються найчастіше у Київській та Чернівецькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

89% громадських організацій в Україні не здали фінансові звіти за 2024 рік, що на 2 225 більше, ніж за 2023 рік. Загалом кількість таких організацій з 2021 по 2023 роки поступово меншала, а показник минулого року можна списати на статистичну похибку. Така ж тенденція спостерігається і серед благодійних звітів. Торік їх побільшало на 965 благодійних фондів або 4%. Загалом 77% від загальної кількості або 23 тис. фондів не подали фінансові звіти.

Неподання звітів громадськими та благодійними організаціями не повʼязане з повномасштабною війною фото: «Опендатабот»

Зазначається, що неподання звітів не повʼязане з повномасштабною війною: 97% та 94% громадських та благодійних організацій не здали фінзвіти попри вимогу закону у 2021 році. Загалом з початком великої війни непрозорих організацій поменшало.

Найбільше організацій, які не здали звіти, перебувають в областях, чиї території тимчасово окуповані. Серед областей, які повністю підконтрольні Україні, найбільше ГО не подали звітів на Київщині – 90,5%. Найбільше БФ, які не відзвітували, зареєстровані у Чернівецькій області – 80%.

Області, де благодійні організації подали найменше звітів фото: «Опендатабот»

Області, де громадські організації подали найменше звітів фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, в Єдиному державному реєстрі нині зафіксовано 15 компаній з непрозорою структурою власності. Таку позначку мають отримувати небанківські фінансові установи, а Національний банк може їх позбавляти ліцензій.

У вересні 2022 року було внесено відповідні зміни до закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб» – його доповнили новою інформацією про бізнеси, які підпорядковуються Нацбанку. Розкривати структуру власності – тобто кому, у якій мірі та як підпорядковується бізнес – мають небанківські компанії у підпорядкуванні Національному банку, як-от страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії та недержавні пенсійні фонди.

Як повідомлялося, 7 997 компаній потрапили до Клубу білого бізнесу. Однак у списку присутні підприємства, що мають зв’язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях з переліку на початок повномасштабної війни були власники з РФ.

До слова, у травні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,9% у річному вимірі, випередивши прогноз Національного банку. У місячному вимірі ціни зросли на 1,3%.