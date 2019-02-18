Україна з початку опалювального сезону на 40% скоротила запаси у підземних сховищах



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«Укртрансгаз» експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 ПСГ країни загальною ємністю 31 млрд куб. м

Відбір газу зі сховищ знижено на 6 млрд 885.95 млн куб. м − до 10 млрд 309,01 млн куб. м

Україна з початку сезону відбору газу з підземних сховищ (ПСГ), що стартував 7 листопада 2018 року, до 16 лютого 2019 року знизила запаси в них на 40% (на 6 млрд 885.95 млн куб. м) - до 10 млрд 309,01 млн куб. м, свідчать дані АТ «Укртрансгаз».

За розрахунками агентства «Інтерфакс-Україна», 7-30 листопада через ПСГ піднято 1 млрд 73,56 млн куб. м газу (44,73 куб. м/добу), 1-31 грудня - 2 млрд 245,84 млн куб. м газу (72,45 млн куб. м/добу), 1-31 січня - 2 млрд 700,9 (87,13 млн куб. м), 1-16 лютого - 864,44 млн куб. м (54,03 млн куб. м), зокрема 16 лютого - 43,96 млн куб. м.

Відбір газу зі сховищ рік тому - 16 лютого 2018 року - становив 94,29 млн куб. м за запасів 11 млрд 162,22 млн куб. м, два роки тому - 62,89 млн куб. м за запасів 8 млрд 706,9 млн куб. м, три роки тому - 23,69 млн ку б. м за запасів 10 млрд 435,64 млн куб. м, чотири роки тому - 58,02 млн куб. м за запасів 8 млрд 451,32 млн куб. м.

Як повідомлялося, у 2018 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 0,82 млрд куб. м, тоді як у 2017 році закачування перевищило відбір на 2,733 млрд куб. м.

Загалом протягом минулого року найбільший місячний відбір зі сховищ був зафіксований у лютому (2 млрд 529,39 млн куб. м або 90,34 млн куб. м/добу), а найбільше місячне закачування - у серпні (1 млрд 801,4 млн куб. м або 58,11 млн куб. м / добу).

Як повідомлялося, в України зменшуються запаси газу: сховища заповнені наполовину.

«Укртрансгаз», 100% якого належить НАК «Нафтогаз України», експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.