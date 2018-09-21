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    Україна заборонила в’їзд російським пранкерам Вовану і Лексусу

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    Пранкери&nbsp;Вован і Лексус - Україна заборонила в’їзд російським пранкерам Вовану і Лексусу
    Пранкери Вован і Лексус

    Кузнєцову і Столярову заборонено в’їзд терміном на три роки

    Служба безпеки України заборонила російським пранкерам Володимиру Кузнєцову (Вован) і Олексію Столярову (Лексус) в'їзд на територію України терміном на три роки.

    Про це повідомляє видання «Факти» з посиланням на відповідь СБУ України на інформаційний запит видання.

    «У липні поточного року прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну громадянину РФ Володимиру Кузнєцову (за матеріалами відкритих джерел мережі інтернет, відомому як Володимир Краснов, пранкер Вован) 1986 року народження терміном на три роки», - йдеться у відповіді прес-центру СБУ, сканкопію якого оприлюднило видання.

    Також прес-центр СБУ повідомив, що на три роки заборонений в'їзд в УкраїнуСтолярову, відомому під псевдонімом Лексус.

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    Пранкери відомі своїми підставними дзвінками високопоставленим особам від імені інших людей. Так, вони дзвонили президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану від імені президента України Петра Порошенка.

    У вересні російські пранкери опублікували нібито запис розмови Полторака із Порошенком.
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