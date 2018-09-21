Україна заборонила в’їзд російським пранкерам Вовану і Лексусу

Україна заборонила в’їзд російським пранкерам Вовану і Лексусудокумент
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Кузнєцову і Столярову заборонено в’їзд терміном на три роки
Служба безпеки України заборонила російським пранкерам Володимиру Кузнєцову (Вован) і Олексію Столярову (Лексус) в'їзд на територію України терміном на три роки.
Про це повідомляє видання «Факти» з посиланням на відповідь СБУ України на інформаційний запит видання.
«У липні поточного року прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну громадянину РФ Володимиру Кузнєцову (за матеріалами відкритих джерел мережі інтернет, відомому як Володимир Краснов, пранкер Вован) 1986 року народження терміном на три роки», - йдеться у відповіді прес-центру СБУ, сканкопію якого оприлюднило видання.
Також прес-центр СБУ повідомив, що на три роки заборонений в'їзд в УкраїнуСтолярову, відомому під псевдонімом Лексус.
Пранкери відомі своїми підставними дзвінками високопоставленим особам від імені інших людей. Так, вони дзвонили президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану від імені президента України Петра Порошенка.У вересні російські пранкери опублікували нібито запис розмови Полторака із Порошенком.