Україна заборонила в’їзд російським пранкерам Вовану і Лексусу документ



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Пранкери Вован і Лексус

Кузнєцову і Столярову заборонено в’їзд терміном на три роки

Служба безпеки України заборонила російським пранкерам Володимиру Кузнєцову (Вован) і Олексію Столярову (Лексус) в'їзд на територію України терміном на три роки.

Про це повідомляє видання «Факти» з посиланням на відповідь СБУ України на інформаційний запит видання.

«У липні поточного року прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну громадянину РФ Володимиру Кузнєцову (за матеріалами відкритих джерел мережі інтернет, відомому як Володимир Краснов, пранкер Вован) 1986 року народження терміном на три роки», - йдеться у відповіді прес-центру СБУ, сканкопію якого оприлюднило видання.

Також прес-центр СБУ повідомив, що на три роки заборонений в'їзд в УкраїнуСтолярову, відомому під псевдонімом Лексус.

Пранкери відомі своїми підставними дзвінками високопоставленим особам від імені інших людей. Так, вони дзвонили президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану від імені президента України Петра Порошенка.