Україна закликає ЄС заборонити російським суднам заходити в європейські порти



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Дипломат закликав покарати санкціями російських військових, які брали участь у нападі та захопленні українських суден

Директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв закликає головні інституції Євросоюзу та країни-члени заборонити російським суднам з Таганрогу та Єйська заходи в європейські порти.

Про це дипломат заявив на спільному засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах та підкомітету з питань безпеки і оборони у Брюсселі під час обговорення останніх подій в Азовському морі, повідомляє УНІАН.

«Ми чули сьогодні, що слово санкції насправді не є популярним, на жаль, тут у Брюсселі і багатьох європейських столицях, але будь-ласка, зрозумійте, що це єдиний мирний інструмент, який мають європейці, щоб зупинити російські військові дії і агресію», - підкреслив дипломат.

Він порадив євродепутатам розглянути можливість запровадження нових санкцій, і зокрема на заборону російським суднам з портів у Таганрозі та Єйську заходи у європейські порти.

Крім того, дипломат закликав покарати санкціями російських військових, які брали участь у нападі та захопленні українських суден та екіпажу поблизу Керченської протоки.

Макеєв закликав Європарламент надати Україні більше підтримки та зміцнити лідируючу роль у формуванні міжнародної відповіді на російську агресію.

Також він закликав визнати дії Росії як агресію, засудити її та закликати російську сторону припинити агресію. Крім того, дипломат попросив визнати захоплених 24 українських моряків бранцями війни та закликати Росію звільнити їх.