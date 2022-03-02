«Укртелеком» забезпечує зв'язок по всій Україні

У 12 обласних центрах фахівці компанії докладають максимальних зусиль для відновлення пошкоджених ділянок магістралі для інтернет-доступу

Незважаючи на жорсткі бойові дії, критична інфраструктура «Укртелекому» продовжує працювати. Національна транспортна мережа забезпечує зв’язок. Послуги фіксованого доступу до інтернету та телефонії надаються в усіх областях України, інфоррмує компанія.

Через пошкодження у ході бойових дій магістральних ліній у Житомирській та Запорізькій областях абоненти 12 обласних центрів відчувають зниження швидкості доступу до інтернету. Це Херсонська, Рівненська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Вінницька, Запорізька, Миколаївська, Львівська, Івано-Франківська, Волинська та Закарпатська області.

Пріоритет інтернет-доступу в цих областях надається сервісам ЗСУ, органам державної влади та соціальній інфраструктурі. Фахівці компанії докладають максимальних зусиль для відновлення пошкоджених ділянок магістралі. «Укртелеком» просить абонентів у цих областях з розумінням поставитися до цієї складної ситуації.

Продовжуються незначні обмеження міжнародного інтернет-трафіку через пошкодження елементів нашої інфраструктури. Фахівці компанії активно працюють над подоланням цього обмеження в найближчі 1-2 доби.

Звертаємо увагу, що послуги фіксованої телефонії не зазнають жодних обмежень і доступні для абонентів. Майже 70% регіональних вузлів зв’язку працюють. Доступ до інших неможливий через довгу відсутність електропостачання або руйнування інфраструктури.

В «Укртелекомі» також повідомили, що сьогодні вранці в одному з райцентрів Миколаївської області їхній співробітник одразу після жорсткого артобстрілу, під час якого було в тому числі повністю зруйновано його будинок (дякувати Богу, він з родиною був в укритті), забезпечив роботу вузла зв’язку від генератора, оскільки електропостачання було перервано. Це дозволило одразу повернути можливість користуватися телефоном у майже 1200 оселях та користуватися інтернетом (за наявності електропостачання на роутері) майже 800 абонентам.