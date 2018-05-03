Україна закликала ООН виключити зі звітів Росії щодо клімату дані про Крим

Українські делегати звинуватили Росію і ООН в порушенні міжнародних норм

Українська делегація на конференції про кліматичні зміни в Бонні закликала ООН виключити з російських звітів дані про анексований Крим. Про це інформує портал Climate Home News. Як повідомляється, українські делегати звинуватили Росію і ООН в порушенні міжнародних норм шляхом публікації кліматичних звітів,



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Українські делегати звинуватили Росію і ООН в порушенні міжнародних норм

Українська делегація на конференції про кліматичні зміни в Бонні закликала ООН виключити з російських звітів дані про анексований Крим.

Про це інформує портал Climate Home News.

Як повідомляється, українські делегати звинуватили Росію і ООН в порушенні міжнародних норм шляхом публікації кліматичних звітів, що включають дані по парниковим газам із Кримського півострова.

«Ми просимо секретаріат (ООН) не розміщувати на своєму веб-сайті будь-які документи, що можуть бути витлумачені, як визнання якої-небудь зміни статусу (Криму)», - цитує портал представника України.

Українська сторона була підтримана заявами США, Австралії і Канади.

Делегація України зазначила, що наявність документів, що наразі доступні на порталі ООН, «слід розглядати, як подальше порушення суверенітету і територіальної цілісності України, а також порушення основних норм і принципів міжнародного права». У свою чергу, російська делегація звинуватила Україну в «політизації роботи» в рамках конвенції ООН про зміну клімату.

Climate Home News повідомляє, що не отримали в ООН відповіді на питання про те, чи планують там реагувати на українську скаргу.

Нагадаємо, Україна виступила в ООН з вимогою до Росії негайно звільнити журналіста Романа Сущенка, припинити переслідування представників медіа і активістів в окупованому Криму, а також покласти край державній пропаганді й підбурюванню ненависті.