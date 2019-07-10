Україна залишила двадцятку країн з найвищою інфляцією



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За даними НБУ, найвища у світі інфляція спостерігається у Венесуелі - 282972,8%

Україна більше не входить до топ-20 країн світу, які мають найвищий рівень інфляції - наразі за цим показником вона поділяє 22-24 позиції з низкою інших держав.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку з посиланням на дані Держстату.

«З показником 9% рік-до-року наша країна ділить 22-24-ий щабель за цим показником. При цьому Україна залишається державою з найбільшою інфляцією серед європейських країн», - наголосили в НБУ.

У Нацбанку зазначили, що найбільший внесок у індекс споживчих цін зробили алкоголь ,тютюн і овочі - через значну питому вагу в індексі.

«Місячна дефляція (–0,5%) трапилася вперше за 11 місяців та була викликана сезонним здешевленням овочей та яєць. Також на сповільнення загальних темпів зростання споживчих цін вплинуло рішення уряду змінити механізм встановлення цін на газ для населення», - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, найвища у світі інфляція спостерігається у Венесуелі - 282972,8%. На другій позиції Зімбабве - 97,8%. В Аргентині, Південному Судані, Північній Кореї та Ірані інфляція у червні становила понад 50%.

Найближчими сусідами України у рейтингу найвищої у світі інфляції стали Малаві, Сан-Томе і Принсілі та Еритрея.

Нагадаємо, що інфляція на споживчому ринку у травні порівняно з квітнем 2019 року становила 0,7%, з початку року – 4,2%.