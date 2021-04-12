Україна зараз розплачується за політику «умиротворення агресора» – Порошенко

«Росія дозволяє собі нарощувати військову потужність на кордонах з Україною через те, що влада два роки намагалась вести політику «умиротворення агресора»

Брязкання зброєю з боку Путіна має дві мети – залякати світ ескалацією у центрі Європи і змусити Україну піти на поступки. Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко. Він також зауважив, що країна-агресор дозволяє собі нарощувати військову потужність на кордонах з Україною через те, що влада два роки намагалась вести політику «умиротворення агресора».

«Брязкання зброєю з боку президента Путіна має дві мети. Перша мета – це залякати світ ескалацією в центрі Європи, для того, щоб зупинити можливий негативний для Путіна розвиток подій напередодні виборів у Державну думу Росії після того, як новообраний президент Байден продемонстрував свою рішучість і ефективність в захисті інтересів демократії у світі», – говорить Порошенко.

«Друга – змусити Україну піти на поступки, в тому числі і в реалізації так званого російського розуміння її «миротворчих» зусиль. До цього призвела і певна непрорахована позиція України. Відведення наших військ лише задля того, щоб побачити очі Путіна в Парижі в грудні 2019-го. Погодження на формулу Штайнмаєра, відкидання дорожньої карти реалізації мінського процесу, яка нами була чітко узгоджена з нашими партнерами – німцями, французами і американцями. І спроби почати все з нуля – а виявляється, що це був шлях «в нікуди», – констатує п’ятий президент.

Порошенко вкотре закликав українську владу реально оцінювати ситуацію і зміцнювати обороноздатність держави у відповідь на агресивні дії з боку російських окупаційних військ і президента-вбивці Володимира Путіна.

«Це ті слова, на які ніяк не наважиться український президент Володимир Зеленський. Вже після ключових світових лідерів дати справжню оцінку діям країни-агресора і діям її керівництва. А сьогодні ситуація потребуєчіткої й ефективної відповіді з боку української влади щодо своїх планів для зупинки найгіршого розвитку можливого небезпечного сценарію», – зазначив Порошенко.

«Ситуація, яка зараз розгортається, є наслідком прагнення діючої української влади до так званого «умиротворения агресора». Я впевнений, що спроба покривання злочинів Кремля через заспокійливі заяви про ефемерний «режим тиші», миротворчий спам від влади, який ми чули за останні 2 роки – є категорично неприйнятними. Не треба було заглядати в очі Путіну, шукаючи там миру, не треба було обманюватися «режимом тиші», заспокоюючи весь світ тим, що виявляється у нас уже майже рік ефективно працює режим припинення вогню. Ціна за ці помилки – десятки загиблих українських воїнів, падіння рівня боєздатності», – констатує Порошенко.

Він зазначив, що реакція наших основних партнерів по коаліції, яка була сформована з 2014 року, є набагато ефективнішою і рішучішою, ніж реакції української влади.

«Я твердо переконаний, що саме цьому має бути присвячене засідання РНБО. А не спробам позазаконних або сумнівної законності рішень про визнання терористами контрабандистів, замість того, щоб розслідувати контрабанду, передавати в суд і поміщати людей за грати», – зауважує Порошенко.

Він також наголосив, що «Європейська солідарність» вимагає скликання Ради національної безпеки і оборони за участю керівників фракцій українського парламенту.

«Треба негайно вивести в зону Операції Об’єднаних сил закуплені ще за часів моєї каденції «Байрактари» – ударні безпілотники, для того, щоб не залишилось сумнівів у агресора, що у випадку переходу до наступу відповідь буде дуже рішучою. Оснастити протитанкові підрозділи української армії закупленими нашою командою ефективними протитанковими комплексами Javelin з принципом дії: вистрілив і забув. Оснастити високоефективними моделями, технікою радіоелектронної боротьби, яка не дозволяє працювати ворожим безпілотним літальним апаратам для проведення розвідки і атак проти українських Збройних сил. Розгорнути підрозділи артилерійської розвідки для того, щоб дуже швидко забезпечити артилерійський та мінометний вогонь у відповідь після обстрілів наших військ», – перерахував Порошенко першочергові завдання.

«Якби ті зусилля, які влада і Зеленський доклали до того, щоб боротися з добровольцями, з волонтерами, з опозицією, з Порошенком, були спрямовані із самого початку на протидію агресору і Путіну – ми би зараз не мали такої ситуації. Якби не скорочувався військовий бюджет. Якби були спрямовані всі кошти на переобладнання в тому числі розгортання системи протиповітряної оборони. Якби були добудовані казарми, гуртожитки для військовослужбовців-контрактників, завершили розвиток речової, харчової, медичної реформи, ми би мали абсолютно іншу ситуацію зараз», – наголошує п’ятий президент.

Він також зауважив, що Україна має використати всі можливості для прискорення євроатлантичної інтеграції.

«Нам треба на першому ж саміті НАТО – а він точно пройде цього року, не виключно, що і в Брюсселі в червні цього року – поставити питання, щоб Україні був наданий ПДЧ», – вважає Порошенко.

І якщо влада нерішуче діє в цьому напрямку, то Україні треба розгорнути «народну ініціативу», яка натисне на владу. «Продемонструвавши рішучість українського народу всім країнам- членам НАТО, ми можемо вийти на омріяний результат», – вважає лідер «Європейської солідарності».

«Тільки членство в НАТО, тільки отримання ПДЧ, тільки реформи, які з цим пов’язані, можуть гарантувати надійну і ефективну безпеку української держави, захист українського суверенітету, української територіальної цілісності і незалежності нашого народу», – резюмує Петро Порошенко.