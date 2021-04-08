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    Порошенко вимагає передусім зробити щеплення бійцям в ООС та резервістам

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    Петро Порошенко закликав уряд передусім зробити щеплення бійцям в ООС та резервістам - Порошенко вимагає передусім зробити щеплення бійцям в ООС та резервістам
    Петро Порошенко закликав уряд передусім зробити щеплення бійцям в ООС та резервістам
    Фото: Європейська солідарність

    Порошенко також пропонує за прикладом інших країн запровадити спеціальну посаду в уряді, відповідальну за вакцинацію

    Бійці в зоні ООС та резервісти мають бути щеплені від коронавірусу у першу чергу через загострення безпекової ситуації на Сході України.

    Про це заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час зустрічі з медиками Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги на Київщині, куди він привіз кисневі концентратори.

    Порошенко також пропонує за прикладом інших країн запровадити спеціальну посаду в уряді, відповідальну за вакцинацію.

    «Ми вимагаємо пріоритетно і зараз терміново вакцинувати воїнів у зоні Операції об’єднаних сил. Бо в умовах ескалації, напруги, в умовах загрози наступу Путіна ми повинні мати здорових і захищених воїнів. Поставити їх в перший пріоритет. Другий пріоритет – обов’язково вакцинувати резервістів», – говорить Порошенко.

    «Для координації дій вакцинації і протидії пандемії призначити віце-прем’єр-міністра або міністра, який би займався виключно вакцинацією і подоланням пандемії. Це практика багатьох країн. Бо міністр охорони здоров’я на сьогоднішній день має зупинити експерименти над країною, лікарями, пацієнтами», – переконаний лідер «Європейської Солідарності».

    Під час зустрічі з медиками Порошенко також представив комплексний план з 10 пунктів для подолання наслідків пандемії коронавірусу. Він передбачає швидку вакцинацію для громадян, організацію виробництва вакцин в Україні, соціальний захист для медпрацівників, економічну підтримку для громадян та соціально відповідального бізнесу в умовах локдауну, достатнє забезпечення лікарень кисневим обладнанням та медикаментами, розширення кількості ліжок за рахунок відомчих медзакладів.

    Нагадаємо, п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко привіз кисневі концентратори у Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на Київщині. Під час зустрічі з медпрацівниками він подякував їм за самовіддану боротьбу за здоров’я і життя людей.

    Порошенко також зазначив, що для подолання пандемії потрібно негайно забезпечити Україну мільйонами доз вакцини. Наразі це може зробити лише влада, наголошує Порошенко.

    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність щеплення влада коронавірус
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