«Євросолідарність», «Голос» і «Батьківщина» вимагають скликати позачергову Раду через спалах коронавірусу

Депутати насамперед будуть вимагати реакції Ради на гостру ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні

Ініціатором звернення стала фракція Європейської солідарності

100 депутатів Верховної Ради від фракцій Європейської солідарності, Голосу та Батьківщини вимагають скликати позачергове засідання парламенту на початку наступного тижня. Основною його темою може стати ситуація з поширенням Covid-19 в Україні.

Про це 9 квітня заявив лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, чия політсила виступила ініціатором звернення до керівництва Ради.

За словами політика, ідею зібрати позачергове засідання Ради »терміново з понеділка-вівторка» (12−13 квітня) підтримали також депутати Голосу та Батьківщини. Європейська солідарність і Голос підписали звернення у повному складі, Батьківщина »у понеділок завершить цей процес», заявив Порошенко.

Точний порядок денний можливого засідання він не озвучив, проте окреслив коло ймовірних тем так: «Закликаю, скликайте сесію, проголосуйте зміни до Бюджету, постанову по пандемії, тимчасову слідчу комісію по «вагнерівцям» і не приєднуйтеся до злочинних дій Степанова, Шмигаля і Зеленського», – звернувся Порошенко до колег-парламентарів.

Вочевидь, депутати насамперед будуть вимагати реакції Ради на гостру ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні. Парламент може прийняти відповідну постанову з низкою вимог до Кабміну.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.

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