Україна засудила візит делегації зі Швейцарії в окупований Крим



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У Севастополі відбулася двостороння зустріч представників російського уряду Севастополя з «делегацією Швейцарської Конфедерації»

Посольство України засуджує незаконний візит делегації із Швейцарії до окупованого Криму, про це йдеться у заяві посольства України у Швейцарії.

«Посольство України рішуче засуджує незаконний візит делегації на чолі з колишнім членом Ради кантонів Едуардом Белзером до окупованого Криму, що являє собою порушення українського законодавства і суперечить офіційній позиції Швейцарії щодо невизнання спроби анексії Криму Росією», – йдеться у заяві.

Посольство шкодує, що у відомій дотриманням верховенства права Швейцарії знайшлися особи, які дали себе використати російській пропаганді, знехтували законодавством іншої держави і захоплено розповідають про життя в Криму, де продовжують зневажатися права людини, тривають репресії проти кримських татар і українців.

Повідомляється, що посольство України «цінує те, що влада Швейцарії послідовно підтримує територіальну цілісність України» і сподівається, що «цього візиту буде дана належна оцінка».

Україна залишає за собою право застосувати до іноземних громадян, які порушують правила в’їзду на окуповані території, санкційні заходи, нагадали дипломати.

Як повідомляла російська влада Севастополя, 10 вересня в місті відбулася двостороння зустріч представників російського уряду Севастополя з «делегацією Швейцарської Конфедерації».

Прес-служба уряду Севастополя повідомила раніше в понеділок, що члени швейцарської делегації під час візиту до Криму заявили, що в Криму необхідно розвивати міжнародний туризм.

Публічних коментарів Едуарда Белзера з цього приводу немає.