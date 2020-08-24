Шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Росії



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Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції проти Росії до 23 червня 2021 року

Шість країн - партнерів Європейського союзу підтвердили своє приєднання до рішення Ради ЄС про продовження на рік санкцій проти Росії, введених через окупацію Криму Російською Федерацією.

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС.

Відзначається, що мова йде про країни-кандидати на вступ до Євросоюзу Чорногорії і Албанії, членів європейської зони вільної торгівлі Норвегії та Ісландії, а також про Україну і Грузію.

Відомо, що Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції проти Росії до 23 червня 2021 року.

Ці шість країн приєдналися до списку санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації з моменту його формування в 2014 році, і при кожному продовженні санкцій підтверджують дане рішення.

Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій.

Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій.

Зазначимо, на тлі підготовки продовження кримського пакета санкцій держсекретар США Майк Помпео заявив, що Російська Федерація повинна припинити репресії в окупованому Криму і повернути півострів Україні.