  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Росії

    • Розсилка
    Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій - Шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Росії
    Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій

    Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції проти Росії до 23 червня 2021 року

    Шість країн - партнерів Європейського союзу підтвердили своє приєднання до рішення Ради ЄС про продовження на рік санкцій проти Росії, введених через окупацію Криму Російською Федерацією.

    Про це йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС.

    Відзначається, що мова йде про країни-кандидати на вступ до Євросоюзу Чорногорії і Албанії, членів європейської зони вільної торгівлі Норвегії та Ісландії, а також про Україну і Грузію.

    Відомо, що Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції проти Росії до 23 червня 2021 року.

    Ці шість країн приєдналися до списку санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації з моменту його формування в 2014 році, і при кожному продовженні санкцій підтверджують дане рішення.

    Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій.

    Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій.

    Зазначимо, на тлі підготовки продовження кримського пакета санкцій держсекретар США Майк Помпео заявив, що Російська Федерація повинна припинити репресії в окупованому Криму і повернути півострів Україні.

    ЄС Крим Росія США санкції інвестиції імпорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ