«Росія виє». Експерт пояснив, якою виявилась ціна кримських санкцій для Путіна



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Санкції проти Росії діють, – експерт

«Бюджет окупованого Криму в 2019 році тільки на 32,6% формувався за рахунок власних доходів»

Головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко, який аналізує ситуацію у Криму всі роки окупації, переконаний, санкції, введені проти Росії, діють, і дуже потужно.

«Те, що «санкції не діють» - це месидж Кремля, який він поширює світом, щоб скасувати санкції. І досить успішно іноді. Насправді, санкції діють, і дуже потужно», – сказав в інтерв'ю «Главкому» Андрій Клименко.

Експерт зазначив, що нещодавно вийшла книга «Як діють кримські санкції», де наведені відповідні приклади, розрахунки, діаграми та цифри.

На 1 лютого 2020 р. в українському списку перебуває 1137 юридичних осіб, у списку США – 469, ЄС – 68. Загалом у списках юридичних осіб, що перебувають під санкціями України, США та ЄС через окупацію Криму та агресією РФ проти України, станом на 1 лютого 2020 р. міститься 1270 підприємств і організацій.

Кількість юридичних осіб у санкційних списках станом на 1 лютого 2020 року. Діаграма 1

Через санкції України та ЄС, які унеможливили постачання до РФ українських та німецьких корабельних двигунів, зірвано та «хаотизовано» суднобудівельну програму РФ з надводних військових кораблів. Експерименти з імпортозаміщення цих двигунів за шість років не дали результатів, попри величезні витрати РФ.

Клименко зазначив, що зумовлені блокадою Криму $26,6 млрд інвестицій РФ в основний капітал на окупованому півострові треба співставляти із втратою $200 млрд таких інвестицій в РФ через виведення іноземного капіталу та згортання російського бізнесу внаслідок окупації Криму, агресії на Донбасі та відповідних санкцій.

«Режим міжнародних санкцій та материкової блокади окупованого півострова з боку України унеможливив не тільки економічний розвиток, а й бюджетну самодостатність Криму та Севастополя. Доходи республіканського та муніципальних бюджетів окупованого Криму в 2019 р. тільки на 32,6% формувалися за рахунок власних надходжень, решту – 67,4% – надавав бюджет РФ. За рівнем дотаційності окупований Крим перебуває в одній групі з найбільш дотаційними регіонами РФ – республіками Північного Кавказу (Чечня, Інгушетія, Карачаєво-Черкесія, Дагестан) та з такими віддаленими територіями, як Алтай, Тива та Чукотка», – розповів Клименко.

За словами експерта, надії щодо бездотаційності «трофейного» Криму забуті назавжди: окупований півострів не матиме бюджетної самодостатності ніколи. В Криму сподіваються на довічне утримання з російського бюджету, що викликає роздратування в РФ.

Андрій Клименко – кримський експерт та журналіст, співзасновник та головний редактор видання «Чорноморські новини» www. blackseanews.net. За фахом інженер з автоматичних систем. До окупації Криму жив та працював в Ялті. Автор багатьох розробок зі стратегій розвитку півострова, кримських міст та галузей економіки. Заслужений економіст АР Крим. Переслідується ФСБ РФ за спротив окупації Криму, включений до офіційного списку терористів та екстремістів РФ. З 2014 року разом з редакцією працює в Києві: голова Наглядової ради та Кримського департаменту Фонду «Майдан закордонних справ»; з 2017 – керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» з питань дотримання міжнародних санкцій щодо РФ у зв'язку з окупацією та незаконною анексією Криму

Нагадаємо, 12 травня комітет із закордонних справах Конгресу США підготував резолюцію із закликом ввести додаткові санкції проти Росії через порушення прав людини.

Раніше держсекретар США Майк Помпео пообіцяв міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі продовжити санкції проти Росії.