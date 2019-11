Пристайко розкритикував Apple через скандал з «російським» Кримом

В своєму додатку «Погода» у Росії компанія Apple почала відображати Крим і Севастополь територією РФ

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко різко відреагував на інформацію, що компанія Apple визнала анексований Крим територією РФ.

Глава МЗС похвалив у Twitter продукцію, але порадив їм не втручатися у політику.

«IPhone - чудові продукти. Однак, Apple, будь ласка, займайтеся технологіями та розвагами. Глобальна політика - це не ваша сильна сторона», – написав Пристайко.

IPhones are great products. Seriously, though, @Apple , please, please, stick to high-tech and entertainment. Global politics is not your strong side. #CrimeaIsUkraine

Пізніше Пристайко написав,ще один твіт:

«Дозвольте мені пояснити вашими термінами. Уявіть, що ви кричите, що ваш дизайн та ідеї, роки роботи та частину вашого серця викрадені вашим найгіршим ворогом, але тоді ж хтось, хто в уьому не розуміється просто начхав на вашу біль. Ось які почуття викликає визнання Криму російським».

Let me explain in your terms, @Apple. Imagine you're crying out that your design & ideas, years of work & piece of your heart are stolen by your worst enemy but then smb ignorant doesn't give a damn about your pain. That's how it feels when you call #Crimea a land.