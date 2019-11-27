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    Політика

    Пристайко розкритикував Apple через скандал з «російським» Кримом

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    Вадим Пристайко порадив Apple&nbsp;займатися технологіями та розвагами <p>&nbsp;</p> - Пристайко розкритикував Apple через скандал з «російським» Кримом
    Вадим Пристайко порадив Apple займатися технологіями та розвагами

     

    В своєму додатку «Погода» у Росії компанія Apple почала відображати Крим і Севастополь територією РФ

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко різко відреагував на інформацію, що компанія Apple визнала анексований Крим територією РФ.

    Глава МЗС похвалив у Twitter  продукцію, але порадив їм не втручатися у політику.

    «IPhone - чудові продукти. Однак, Apple, будь ласка, займайтеся технологіями та розвагами. Глобальна політика - це не ваша сильна сторона», – написав Пристайко. 

    Пізніше Пристайко написав,ще один твіт: 

    «Дозвольте мені пояснити вашими термінами. Уявіть, що ви кричите, що ваш дизайн та ідеї, роки роботи та частину вашого серця викрадені вашим найгіршим ворогом, але тоді ж хтось, хто в уьому не розуміється просто начхав на вашу біль. Ось які почуття викликає визнання Криму російським».

    Зазначимо, що в своєму додатку «Погода» у Росії компанія Apple почала відображати Крим і Севастополь територією РФ.

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