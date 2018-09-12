Українці на конференції ОБСЄ нагадали про переслідування журналістів у Криму і на Донбасі



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Джеппар розповіла і про інших затриманих і заарештованих українських журналістів

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар у своєму виступі на конференції ОБСЄ у Варшаві нагадала про переслідування російською владою анексованого Криму місцевих журналістів і блогерів, зокрема Миколи Семени і Нарімана Мемедемінова.

Текст виступу вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

«Українські журналісти і прості українці, які наважуються висловлювати погляди, що відрізняються від офіційної російської позиції на окупованих територіях, піддаються тюремному ув’язненню і переслідуванням. Микола Семена – добре відомий незалежний кримський журналіст говорив, що Крим є частиною України. Його засудили і заборонили писати. Його колег Андрія Клименка та Анну Андрієвську спіткала би така ж доля, якби вони не покинули півострів ще у 2014 році», – сказала Джеппар.

Вона також нагадала, що на анексованому півострові заарештували незалежного журналіста, блогера Нарімана Мемедемінова за «пропаганду тероризму» в соціальних мережах, яку він нібито вчинив ще у 2014 році.

Джеппар розповіла і про інших затриманих і заарештованих українських журналістів. Зокрема, про українського журналіста Станіслава Асєєва (автора Радіо Свобода, відомого під псевдонімом Станіслав Васін), який перебуває в ув’язненні на окупованому Донбасі за публікації в українських ЗМІ – його називали шпигуном і позбавили доступу міжнародних спостерігачів та захисників. Також про журналіста національного агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, ув’язненого на 12 років московським судом, який визнав його «українським шпигуном».

«Численні міжнародні резолюції, рішення Міжнародного суду ООН не змушують Росію дотримуватися міжнародного права і припиняти порушення прав людини на окупованих українських територіях. Крім того, вона організовує гібридну війну просто біля порога цієї платформи», – заявила Джеппар, звертаючись до учасників конференції.

Керівник Донецького інституту інформації Олексій Мацука у своєму виступі наголосив, що журналісти стають першими жертвами будь-якого конфлікту.

«Російська влада продовжує свій тиск на свободу слова не тільки у власній країні, але й на території так званих «республік» («ДНР» та «ЛНР», – зазначив Мацука і як приклад навів вирок, який йому виніс так званий «народний трибунал» «ДНР»: три роки ув’язнення за професійну роботу журналіста.

Олексій Мацука згадав про затримання свого колеги Віталія Сизова у Мінську у 2017 році.

Він також звернув увагу на ще один, за його словами «ганебний» випадок – трансляцію російським телеканалом «Россия 24» «інтерв’ю» зі Станіславом Асєєвим, який нібито зізнався у шпигунстві. Українські та міжнародні журналістські і правозахисні організації засудили появу цього «інтерв’ю» на російському каналі.

«Є підстави вважати, що для оприлюднення такої «сповіді» Асєєва піддали заходам фізичного впливу... Підготовка та публікація таких медіа-історій не сумісні зі статусом та роллю мас-медіа в демократичному суспільстві з моральної, етичної, та юридичної точки зору», – наголосив Олексій Мацука.

Він закликав країни ОБСЄ забезпечити право на свободу слова і попросив внести це у заключну резолюцію. А також звернувся до Союзу журналістів Росії, аби організація висловила свою позицію щодо оприлюднення матеріалів з брутальним порушенням журналістських стандартів та журналістської етики російським телебаченням та вжила заходів з недопущення появи подібних матеріалів у майбутньому.

У Варшаві відбувається двотижнева нарада ОБСЄ, на якій йдеться про виконання зобов’язань держав-учасниць у сфері дотримання прав і свобод людини. Участь в нараді беруть близько 1,5 тисячі представників урядів і громадянського суспільства країн ОБСЄ і країн-партнерів.