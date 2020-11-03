Конституційний суд не ухвалив рішення щодо закону про державну мову

У Конституційному суді поки не знають, коли будуть наступні слухання щодо мовного закону

Велика палата Конституційного суду на засіданні у вівторок розглянула подання щодо конституційності закону про державну мову, але жодного рішення ухвалено не було.

«Засідання за поданням про мову відбулося, рішення не ухвалено», – повідомили Інтерфакс-Україна в прес-службі КС.

У суді додали, що дата наступного слухання поки що не відома.

3 листопада Конституційний суд у закритому режимі продовжив розгляд питання конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Через це біля будівлі КСУ проходили акції протесту на захист мовного закону.

Верховна Рада ухвалила мовний закон 25 квітня 2019 року, а 16 липня він набув чинності.

7 липня 2020 року Велика палата Конституційного суду розпочала розгляд справи про конституційність закону про мову.

Один із авторів подання, народний депутат 7-8 скликань від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков заявив, що закон був ухвалений із порушенням процедури, а також дискримінує нацменшини.

Автори конституційного подання вказують, що тодішній голова Верховної Ради Андрій Парубій нібито порушив процедуру розгляду законопроєкту.

28 жовтня 2020 року Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу в Україні, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

Президент Володимир Зеленський через скандальне рішення анонсував законопроект, який передбачає перезавантаження КС та звільнення його суддів.



