Українці почали більше брати кредитів

Водночас, на початку року спостерігалося традиційне зниження обсягів депозитів банківської системи

У січні 2018 року обсяг гривневих кредитів домогосподарств зріс на 3,9%, насамперед за рахунок споживчого кредитування. Про це повідомили у НБУ. «Загальний портфель кредитів банків у національній валюті на кінець січня залишився на рівні початку року і становив 571,6 млрд грн. Незначне скорочення



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Водночас, на початку року спостерігалося традиційне зниження обсягів депозитів банківської системи

У січні 2018 року обсяг гривневих кредитів домогосподарств зріс на 3,9%, насамперед за рахунок споживчого кредитування. Про це повідомили у НБУ.

«Загальний портфель кредитів банків у національній валюті на кінець січня залишився на рівні початку року і становив 571,6 млрд грн. Незначне скорочення обсягу корпоративних кредитів було компенсоване зростанням обсягу кредитів населенню. Зокрема, обсяг гривневих кредитів домогосподарств зріс за місяць на 3,9%, насамперед за рахунок споживчого кредитування», — розповіли у НБУ.

Зазначається, що обсяг залишків за кредитами в іноземній валюті (у доларах) у січні продемонстрував суттєве зростання (на 11% у випадку домогосподарств та 3,8% у випадку корпоративних позичальників). Це відбулося внаслідок методологічних змін в розрахунку цих показників.

Водночас, на початку року спостерігалося традиційне зниження обсягів депозитів банківської системи.

Так, у січні 2018 року загальний портфель депозитів у національній валюті у платоспроможних банках скоротився на 3% до 475,4 млрд грн. Це відбулося за рахунок зниження корпоративних депозитів у гривні (на 4,9% за місяць).

Залишки гривневих коштів на депозитах домогосподарств знизилися менш суттєво (на 0,8% за місяць).

«Вагомим фактором скорочення залишків коштів у січні став ефект бази порівняння — суттєве зростання депозитів у грудні, спричинене значними бюджетними видатками наприкінці року та авансовою виплатою пенсій», — пояснили у НБУ.

Наголошується, що у січні процентні ставки як за депозитами, так і кредитами в національній валюті продовжували зростати у відповідь на поступове підвищення НБУ облікової ставки до 16% річних. Процентні ставки за новими гривневими депозитами зросли до 11,6% річних для домогосподарств, до 9,6% річних для бізнесу.

«Внаслідок такого подорожчання фондування, процентні ставки за новими кредитами у гривні також підвищилися — до 29,7% річних для домогосподарств, до 15,3% річних для бізнесу», — додали у Нацбанку.