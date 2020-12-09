Українці повернулися на батьківщину після трьох років полону в Ірані

Фоменкова та Санпітера викрали з готелю в місті Сулейманія на території Іракського Курдистану в 2017 році

До України повернулися двоє українських громадян Євген Фоменков та Олександр Санпітер, яких захопили й утримували на території Іраку з липня 2017 року.

Як повідомили в Офісі президента України, звільненню Фоменкова та Санпітера передувала значна системна робота.

До процесу звільнення були залучені фахівці ОП, Міністерства закордонних справ та інших державних структур. Глава держави особисто координував процес.

«Вітаю Олександра та Євгена вдома. Вітаю їхні сім’ї – нарешті вони зможуть зустріти Різдво разом. Хочу, щоби кожен українець знав: ми пам’ятаємо про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах. І ми робимо все можливе, щоби вони швидше повернулися на батьківщину», – сказав Зеленський.



За даними ЗМІ, Фоменкова та Санпітера викрали з готелю в місті Сулейманія на території Іракського Курдистану на півночі країни у 2017 році. Тоді невідомі люди зі зброєю у військовій формі вивезли їх із готелю та утримували на території військової бази неподалік міста Кіркук.

Як повідомляв раніше ветеран батальйону Донбас Євген Шевченко, українських громадян узяли в заручники через обман українських чиновників під час продажу озброєння до Ірану.