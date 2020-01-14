Дубілет розказав, як у Польщі він отримав лист із бляхою
Міністр Кабінету міністрів на яскравому прикладі пояснив неефективность державних структур
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на прикладі Польщі наочно розказав про ринкову економіку та неефективность державних структур.
Дубілет розповів у Facebook, як вісім років тому, коли жив у Польщі, він зіткнувся з «красивим економічним явищем».
«Якось я отримав листа з рахунком за комунальні послуги. У конверті, крім самого паперового рахунку, була вкладена металева бляха. Так-так, blacha. Почав розбиратися. Виявляється, в ті часи у Польщі діяла державна монополія на розсилку паперових листів. Приватні поштові оператори могли відправляти лише «важкі» посилки. В результаті приватні поштовики все рівно розсилали листи, але, щоб не порушувати закон, вкладали у конверти ці металеві штуки. Уявіть собі, навіть з цими бляхами їхні послуги були вигідніші, ніж у державного монополіста», - наголосив міністр
«Мені здається, що більш красиву ілюстрацію про ринкову економіку та неефективность державних структур навіть складно вигадати», - резюмував Дубілет.
Нагадаємо, раніше Дубілет розповів, як українці житимуть без трудової книжки.