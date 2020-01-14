Дубілет розказав, як у Польщі він отримав лист із бляхою



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Дмитро Дубілет пригадав, як він вісім років тому жив у Польщі

Міністр Кабінету міністрів на яскравому прикладі пояснив неефективность державних структур

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на прикладі Польщі наочно розказав про ринкову економіку та неефективность державних структур.

Дубілет розповів у Facebook, як вісім років тому, коли жив у Польщі, він зіткнувся з «красивим економічним явищем».

«Якось я отримав листа з рахунком за комунальні послуги. У конверті, крім самого паперового рахунку, була вкладена металева бляха. Так-так, blacha. Почав розбиратися. Виявляється, в ті часи у Польщі діяла державна монополія на розсилку паперових листів. Приватні поштові оператори могли відправляти лише «важкі» посилки. В результаті приватні поштовики все рівно розсилали листи, але, щоб не порушувати закон, вкладали у конверти ці металеві штуки. Уявіть собі, навіть з цими бляхами їхні послуги були вигідніші, ніж у державного монополіста», - наголосив міністр

«Мені здається, що більш красиву ілюстрацію про ринкову економіку та неефективность державних структур навіть складно вигадати», - резюмував Дубілет.

Нагадаємо, раніше Дубілет розповів, як українці житимуть без трудової книжки.