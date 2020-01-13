Які автомобілі найчастіше купували українці у 2019-му році: рейтинг марок та моделей
У 2019 році українці найбільше купили автомобілів Renault, Toyota і Kia, - дослідження
В Україні у 2019 році лідером продажів серед марок автомобілів стало Renault, яких зареєстрували 14,5 тис.
Про це повідомляють аналітики RST.ua.
Експерти зазначають, що після Renault найбільший попит був на автомобілі Toyota, а замикає трійку найпопулярніших марок Kia.
З-поміж моделей найчастіше реєстрували кросовер Kia Sportage. За 12 місяців українці придбали 6 тис таких авто на суму $141 млн, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання.
Лідери класів:
A-клас – Citroen C1;
B-клас – Renault Sandero;
C-клас – Renault Logan;
D-клас – Skoda Octavia;
E-клас – Toyota Camry;
F-клас – Mercedes-Benz S-Class;
SUV – Kia Sportage.
Найпопулярніший ціновий сегмент – $17-35 тис. Згідно з рейтингом, доля автомобілів у цьому сегменті перевищила 50%.
Ще майже 5% машин, які зареєстрували в Україні у 2019 році, коштували понад $70 тис. У цьому ціновому сегменті були Aston Martin DBS; Bentley Bentayga, Continental GT та Mulsanne; Rolls-Royce Cullinan і Phantom; Mercedes S-Class Maybach та інші. За рік українці витратили на преміум-авто $500 млн.
Для порівняння, у 2018 році в Україні зареєстрували 80 тис нових автомобілів. Кожне з цих авто в середньому коштувало понад $29 тис, а загальна сума витрат склала $2,4 млрд. Тоді бестселером був кросовер Renault Duster.