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    Економіка та фінанси

    Які автомобілі найчастіше купували українці у 2019-му році: рейтинг марок та моделей

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    У 2019 році українці&nbsp;зареєстрували 14,5 тис Renault - Які автомобілі найчастіше купували українці у 2019-му році: рейтинг марок та моделей
    У 2019 році українці зареєстрували 14,5 тис Renault

    У 2019 році українці найбільше купили автомобілів Renault, Toyota і Kia, - дослідження

    В Україні у 2019 році лідером продажів серед марок автомобілів стало Renault, яких зареєстрували 14,5 тис.

    Про це повідомляють аналітики RST.ua.

    Експерти зазначають, що після Renault найбільший попит був на автомобілі Toyota, а замикає трійку найпопулярніших марок Kia.

    _2019

    З-поміж моделей найчастіше реєстрували кросовер Kia Sportage. За 12 місяців українці придбали 6 тис таких авто на суму $141 млн, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання.

    Лідери класів:

    A-клас – Citroen C1;

    B-клас – Renault Sandero;

    C-клас – Renault Logan;

    D-клас – Skoda Octavia;

    E-клас – Toyota Camry;

    F-клас – Mercedes-Benz S-Class;

    SUV – Kia Sportage.

    Найпопулярніший ціновий сегмент – $17-35 тис. Згідно з рейтингом, доля автомобілів у цьому сегменті перевищила 50%.

    Ще майже 5% машин, які зареєстрували в Україні у 2019 році, коштували понад $70 тис. У цьому ціновому сегменті були Aston Martin DBS; Bentley Bentayga, Continental GT та Mulsanne; Rolls-Royce Cullinan і Phantom; Mercedes S-Class Maybach та інші. За рік українці витратили на преміум-авто $500 млн.

    Для порівняння, у 2018 році в Україні зареєстрували 80 тис нових автомобілів. Кожне з цих авто в середньому коштувало понад $29 тис, а загальна сума витрат склала $2,4 млрд. Тоді бестселером був кросовер Renault Duster.

    рейтинг українці автомобіль
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