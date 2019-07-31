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    Українці стають жертвами нової афери: Аdidas роздає 3000 пар взуття

    • Розсилка
    Українці стають жертвами нової афери: Аdidas роздає 3000 пар взуття

    У всьому світі набирає обертів нова схема шахрайства

    Шахраї вигадали нову аферу, тепер вони пропонують безкоштовне взуття від нібито компанії Adidas.

    Про це повідомляє видання «Факти».

    «Аdidas роздає 3000 пар взуття», – такі повідомлення приходять у месенджери жителям різних країн, у тому числі й українцям.

    У повідомленні також є посилання, за яким людині пропонують перейти. Воно веде на фішинговий сайт, який здатний викрасти особисту інформацію та паролі. Діє це так – людина вводить дані своєї карти, номер, термін дії, CVV-код і пароль для того, щоб оплатити на сайті, наприклад, кросівки. Спеціальна програма копіює інформацію і краде гроші з карти.

    Ще один ризик цієї розсилки – користувачі можуть втратити доступ до особистих акаунтів у соцмережах.

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    Українці стають жертвами нової афери: Аdidas роздає 3000 пар взуття
    Українці стають жертвами нової афери: Аdidas роздає 3000 пар взуття

    Також українцям стали приходити шахрайські повідомлення і у Viber. При чому вводять людину в оману, нібито відповідаючи на її ж повідомлення.

    ЗМІ зв’язалися з Національною поліцією України, проте там нічого не знають про аферу. До поліції ніякі звернення від громадян поки не надходили.

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