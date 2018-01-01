Українці в Австралії змусили канал прибрати символіку СРСР з реклами шоу

У нових серіях кулінарного шоу в Австралії використали серп і молот

Союз українських організацій Австралії домігся, щоб місцевий телеканал прибрав з реклами кулінарного шоу «Правила моєї кухні» радянські символи. Про це у Facebook повідомив керівник союзу Стефан Романів. За його словами, організатори телепередачі погодились прибрати лого з радянськими символами — серпом та



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У нових серіях кулінарного шоу в Австралії використали серп і молот

Союз українських організацій Австралії домігся, щоб місцевий телеканал прибрав з реклами кулінарного шоу «Правила моєї кухні» радянські символи.

Про це у Facebook повідомив керівник союзу Стефан Романів.

За його словами, організатори телепередачі погодились прибрати лого з радянськими символами — серпом та молотом — після заклику союзу та низки звернень.

Про ситуацію стало відомо на початку січня, після того, як у нових серіях кулінарного шоу «Правила моєї кухні» з двома російськими учасницями використали серп і молот.

Австралійській ЗМІ почали писати про це після заклику Союзу українських організацій Австралії прибрати радянську символіку.

В Україні радянська символіка засуджується законами про декомунізацію, які передбачають адміністративну відповідальність.