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    Українці в Австралії змусили канал прибрати символіку СРСР з реклами шоу

    У нових серіях кулінарного шоу в Австралії використали серп і молот
    Союз українських організацій Австралії домігся, щоб місцевий телеканал прибрав з реклами кулінарного шоу «Правила моєї кухні» радянські символи. Про це у Facebook повідомив керівник союзу Стефан Романів. За його словами, організатори телепередачі погодились прибрати лого з радянськими символами — серпом та
    • Сьогодні, 00:15
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    У нових серіях кулінарного шоу в Австралії використали серп і молот

    Союз українських організацій Австралії домігся, щоб місцевий телеканал прибрав з реклами кулінарного шоу «Правила моєї кухні» радянські символи.

    Про це у Facebook повідомив керівник союзу Стефан Романів.

    За його словами, організатори телепередачі погодились прибрати лого з радянськими символами — серпом та молотом — після заклику союзу та низки звернень.

    Про ситуацію стало відомо на початку січня, після того, як у нових серіях кулінарного шоу «Правила моєї кухні» з двома російськими учасницями використали серп і молот.

    Австралійській ЗМІ почали писати про це після заклику Союзу українських організацій Австралії прибрати радянську символіку.

    В Україні радянська символіка засуджується законами про декомунізацію, які передбачають адміністративну відповідальність.

    ЗМІ Молот СРСР
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