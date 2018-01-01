Українці в Австралії змусили канал прибрати символіку СРСР з реклами шоу
- Сьогодні, 00:15
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У нових серіях кулінарного шоу в Австралії використали серп і молот
Союз українських організацій Австралії домігся, щоб місцевий телеканал прибрав з реклами кулінарного шоу «Правила моєї кухні» радянські символи.
Про це у Facebook повідомив керівник союзу Стефан Романів.
За його словами, організатори телепередачі погодились прибрати лого з радянськими символами — серпом та молотом — після заклику союзу та низки звернень.
Про ситуацію стало відомо на початку січня, після того, як у нових серіях кулінарного шоу «Правила моєї кухні» з двома російськими учасницями використали серп і молот.
Австралійській ЗМІ почали писати про це після заклику Союзу українських організацій Австралії прибрати радянську символіку.
В Україні радянська символіка засуджується законами про декомунізацію, які передбачають адміністративну відповідальність.