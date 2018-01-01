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    Українці, які перенесли компанії до Польщі, отримуватимуть дозволи на тимчасове перебування

    Особи, які подали клопотання про отримання дозволу на постійне перебування, повинні знати польську мову щонайменше на рівні B1
    У Польщі 12 лютого набули чинності зміни до закону про іноземців, який дозволяє громадянам країн з-поза меж ЄС отримувати дозвіл на тимчасове перебування після перенесення компанії до Польщі. Про це повідомляє «Польське радіо». [READ_MORE] Згідно з поправками, громадяни з держав поза меж Європейського Союзу можуть переносити свої
    • Сьогодні, 16:11
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    Особи, які подали клопотання про отримання дозволу на постійне перебування, повинні знати польську мову щонайменше на рівні B1

    У Польщі 12 лютого набули чинності зміни до закону про іноземців, який дозволяє громадянам країн з-поза меж ЄС отримувати дозвіл на тимчасове перебування після перенесення компанії до Польщі.

    Про це повідомляє «Польське радіо».

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    Згідно з поправками, громадяни з держав поза меж Європейського Союзу можуть переносити свої компанії до Польщі і на цій основі отримувати дозволи на тимчасове перебування в країні.

    Закон вводить директиву Європейського парламенту і Ради Євросоюзу від 15 травня 2014 року. Термін введення директиви закінчився 29 листопада 2016 року. За інформацією Управління з питань іноземців, зміни можуть стосуватися 200 тисяч осіб.

    Максимальний термін дозволу при перенесенні компанії до Польщі становить три роки у випадку менеджерів і фахівців та один рік у випадку стажерів. Щоб скористатися можливістю перенесення компанії, потрібно працювати у фірмі протягом року у випадку менеджерів та фахівців і протягом півроку у випадку стажерів.

    Скерувати воєводі клопотання про дозвіл на тимчасове перебування у Польщі може тільки керівництво компанії, яку переносять. На основі дозволу іноземець зможе працювати у цій фірмі на території всього Євросоюзу.

    Крім того, згідно з поправками до закону про іноземців, особи, які подали клопотання про отримання дозволу на постійне перебування, повинні знати польську мову щонайменше на рівні B1. Оновлений закон передбачає ще ряд змін.

     

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