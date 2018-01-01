Качинський побачив, як «вороги» Польщі розпалюють антисемітизм в країні

Лідер правлячої в Варшаві партії «ПіС» Ярослав Качинський звинуватив «ворогів» Польщі у розпальюванні антисемітизму в його країні.

Голова правлячої польської партії «Право і справедливість» (ПіС) Ярослав Качинський звинуватив «ворогів» Польщі в розпалюванні антисемітизму в його країні. «Сьогодні вороги Польщі - можна навіть сказати диявол - випробовують дуже погану рецептуру, тяжку хворобу душі і розуму, цією хворобою є антисемітизм», -



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Лідер правлячої в Варшаві партії «ПіС» Ярослав Качинський звинуватив «ворогів» Польщі у розпальюванні антисемітизму в його країні.

Голова правлячої польської партії «Право і справедливість» (ПіС) Ярослав Качинський звинуватив «ворогів» Польщі в розпалюванні антисемітизму в його країні.

«Сьогодні вороги Польщі - можна навіть сказати диявол - випробовують дуже погану рецептуру, тяжку хворобу душі і розуму, цією хворобою є антисемітизм», - заявив Качинський у суботу, 10 лютого, перед прибічниками своєї партії, повідомляє агенція AFP. При цьому він наголосив, що «ми маємо йому (антисемітизму. - Ред.) рішуче протистояти».

За словами Качинського, це не означає, що «ми маємо визнавати їхню правоту - євреїв чи поляків, які ображали країну». «Ми повинні захищати правду про те, що відбувалося у Польщі протягом Другої світової війни», - наголосив голова ПіС.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда вирішив підписати суперечливий закон про інститут національної пам'яті, який наприкінці січня ухвалили Сейм і Сенат Польщі. Ці законодавчі зміни викликали негативні реакції в різних країнах Європи і світу, зокрема в Ізраїлі та Україні. Зазначений закон передбачає покарання до трьох років позбавлення волі за звинувачення поляків або польської держави у причетності або до злочинів нацистів у часи Другої світової війни, а також за використання вислову «польські табори смерті». Покарання передбачається і за заперечення «злочинів українських націоналістів».

Нагадаємо, польська опозиційна партія «Громадянська платформа» підготує власний законопроект про Інститут національної пам'яті, у якому будуть змінені найбільш суперечливі положення закону.

Джерело: Deutsche Welle