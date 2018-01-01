Роботодавець у Польщі відмовився викликати «швидку» українці з інсультом

Прокуратура Польщі відкрила кримінальне провадження за фактом загрози втрати життя а також незаконного працевлаштування

Консул України в Познані Вітольд Горовский повідомив, що у Польщі в місті Сьрода-Великопольська роботодавець відмовився викликати швидку допомогу українці, яка, нелегально працюючи в одній з місцевих фірм, отримала інсульт. Про це повідомляє «Польське радіо». За його словами, українка нелегально працювала і жила на території



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Швидка допомога у Польщі

Прокуратура Польщі відкрила кримінальне провадження за фактом загрози втрати життя а також незаконного працевлаштування

Консул України в Познані Вітольд Горовский повідомив, що у Польщі в місті Сьрода-Великопольська роботодавець відмовився викликати швидку допомогу українці, яка, нелегально працюючи в одній з місцевих фірм, отримала інсульт. Про це повідомляє «Польське радіо».

За його словами, українка нелегально працювала і жила на території підприємства. Коли у неї стався інсульт у неробочий час, роботодавець відвіз її в сусіднє місто, залишив на лавці і викликав поліцію до нібито нетверезої особи. Таким чином він хотів уникнути відповідальності перед законом, оскільки жінка працювала нелегально.

«Він відвіз її в сусіднє місто. Думаєте, що в лікарню? Вже паралізовану Оксану перенесли в машину, потім її витягли з машини і поклали на лавку посеред вулиці. Тоді була викликана поліція у зв'язку з тим, що нібито на вулиці знаходиться людина напідпитку», - зазначив Горовский.

Прокуратура Польщі відкрила кримінальне провадження за фактом загрози втрати життя чи тяжкої шкоди здоров'ю, а також незаконного працевлаштування.