Українці з усього світу долучаються до флешмобу на підтримку Сущенка



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Сущенко вже третій рік перебуває за ґратами Фото: Укрінформ

Сотні небайдужих людей надсилають Сущенку листи

У ряді країн світу українці та друзі України приєдналися до участі у флешмобі на підтримку незаконно ув’язненого у Росії журналіста Романа Сущенка та інших заручників Кремля.

Акція проходить на заклик громадської організації «Всесвітній рух патріотів України».

Активісти роблять фото з плакатами із зображенням Сущенка, який вже третій рік перебуває за ґратами, та 8 лютого відзначає своє 50-річчя.

До участі в акції долучилися активісти «Євромайдан Лондон», українська організація діаспори «Балканська січ» (м. Бургас, Болгарія), а в Софії – Спілка українських організацій Болгарії «Мати Україна».

Участь у флешмобі взяли і родичі полонених Росією українських військових моряків, а також учні Джуринської загальноосвітньої школи в Тернопільській області.

Крім того, на підтримку Сущенка й інших українських політв'язнів Кремля долучилися Об'єднання українців Франції, українські громади в Латвії, Ірландії, Німеччини та у багатьох інших країнах світу; посольства України у Франції, Бельгії, ПАР, Швейцарії; Постійне представництво України у Раді Європи та українські представництва при інших міжнародних організаціях, зокрема в ООН та ОБСЄ.

Окреме привітання Сущенку ще готують гравці футбольного клубу FC Bandera Paris (футбольний клуб «Бандера – Париж»), який є лідером чемпіонату французької столиці серед аматорських команд.

Сотні небайдужих людей надсилають Сущенку листи підтримки, які він отримає пізніше через адвоката або напряму – за умови проходження цензури та перлюстрації з боку російського репресивного режиму.

Раніше повідомлялося, що українські політв’язні Володимир Балух і Роман Сущенко, яких незаконно утримують в Росії, 8 лютого відзначають день народження. Активістові Балуху сьогодні виповнюється 48 років, журналістові Сущенку – 50.

Джерело: Укрінформ