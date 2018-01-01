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    Українці зможуть наживо почути Різдвяне Богослужіння з Володимирського собору

    У Святвечір, 6 січня, о 17:00 розпочнеться пряма трансляція Різдвяного богослужіння з Володимирського собору
    6 та 7 січня телеканал «UA: Перший» вестиме прямі трансляції Різдвяного богослужіння з Володимирського собору Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Про це повідомляється на сайті телеканалу. У Святвечір, 6 січня, о 17:00
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    У Святвечір, 6 січня, о 17:00 розпочнеться пряма трансляція Різдвяного богослужіння з Володимирського собору

    6 та 7 січня телеканал «UA: Перший» вестиме прямі трансляції Різдвяного богослужіння з Володимирського собору Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ).

    Про це повідомляється на сайті телеканалу.

    У Святвечір, 6 січня, о 17:00 розпочнеться пряма трансляція Різдвяного богослужіння з Володимирського собору, а після цього – проповідь Святішого Патріарха Київського і Руси-України Філарета.

    Після богослужіння з Володимирського собору розпочнеться Різдвяне богослужіння з Патріаршого собору Воскресіння Христового та проповідь Блаженнішого Святослава Глави і Отця Української греко-католицької церкви (УГКЦ).

    Різдвяні богослужіння транслюватимуться в ефірі телеканалу, на сайті «UA: Перший» та в YouTube.

    7 січня з 9:30 до 12:25 «UA: Перший» транслюватиме Різдвяну Божественну літургію.

    Нагадаємо, на Різдво порядок і безпеку біля храмів будуть забезпечувати понад 18 тисяч правоохоронців - поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії.

    Найбільш масові заходи пройдуть у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Раніше поліцейські обстежили відомі храмові споруди на наявність вибухонебезпечних предметів.

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