Українці зможуть наживо почути Різдвяне Богослужіння з Володимирського собору

У Святвечір, 6 січня, о 17:00 розпочнеться пряма трансляція Різдвяного богослужіння з Володимирського собору

6 та 7 січня телеканал «UA: Перший» вестиме прямі трансляції Різдвяного богослужіння з Володимирського собору Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Про це повідомляється на сайті телеканалу. У Святвечір, 6 січня, о 17:00



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У Святвечір, 6 січня, о 17:00 розпочнеться пряма трансляція Різдвяного богослужіння з Володимирського собору

6 та 7 січня телеканал «UA: Перший» вестиме прямі трансляції Різдвяного богослужіння з Володимирського собору Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ).

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

У Святвечір, 6 січня, о 17:00 розпочнеться пряма трансляція Різдвяного богослужіння з Володимирського собору, а після цього – проповідь Святішого Патріарха Київського і Руси-України Філарета.

Після богослужіння з Володимирського собору розпочнеться Різдвяне богослужіння з Патріаршого собору Воскресіння Христового та проповідь Блаженнішого Святослава Глави і Отця Української греко-католицької церкви (УГКЦ).

Різдвяні богослужіння транслюватимуться в ефірі телеканалу, на сайті «UA: Перший» та в YouTube.

7 січня з 9:30 до 12:25 «UA: Перший» транслюватиме Різдвяну Божественну літургію.

Нагадаємо, на Різдво порядок і безпеку біля храмів будуть забезпечувати понад 18 тисяч правоохоронців - поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії.

Найбільш масові заходи пройдуть у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Раніше поліцейські обстежили відомі храмові споруди на наявність вибухонебезпечних предметів.