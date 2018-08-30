Українців чекає «агресивний» грипозний сезон - епідеміолог



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За інформацією МОЗ, у наступному епідемічному сезоні в Україні циркулюватимуть три штами вірусу грипу

У сезоні 2018-2019 епідемія грипу буде значно агресивнішою за тогорічну.

Про це повідомила завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України професор Алла Мироненко. Про це пише «Укрінформ».

«Епідемія грипу минулого сезону була невисокої інтенсивності. У наступному епідемсезоні нам не буде так легко, як у 2017-2018 роках. Віруси, названі прес-центром МОЗ, це ті віруси, що ВООЗ рекомендувала для включення у склад вакцин. Ці віруси будуть представлені у складі вакцин. Ті люди, які вакцинуються, щеплені, будуть захищені від цих трьох вірусів. Але чи усі вони у нас будуть циркулювати?.. У нашій країні бувають епідемсезони, в яких циркулюють багато штамів вірусів грипу, як-от минулий», - зазначила професор Мироненко.

Вона підкреслила, що основним збудником грипу наступного епідемсезону буде Singapore (H3N2).

«Цей вірус точно циркулюватиме в Україні. Він спостерігався у незначній кількості минулого епідемсезону, і ми чекаємо, що він буде у наступному. Що стосується Michigan (H1N1), він також був у минулому сезоні і частково може брати участь у наступному, бо є діти, які народилися і ніколи не стикалися з вірусом H1N1. B/Colorado, що представлений у вакцині, належить до гілки B/Victoria. Ці віруси мають специфічні особливості: циркулюють у незначній кількості і переважно на Американському континенті. Я не думаю, що нам слід на нього очікувати. По-перше, у нас торік пройшла епідемія, де превалював B/Victoria. Якщо він і буде циркулювати, у чому я не впевнена, то він буде у мінорі», - наголосила епідеміолог.

Щодо особливостей вірусу Singapore (H3N2) професор Мироненко зазначила, що частіше він спричиняє грип у дітей, а у літніх людей частіше бувають ускладнення.

«Це той вірус, що призводить до пневмоній, тяжких пневмоній та летальних випадків саме серед літніх людей та пацієнтів з хронічними патологіями. Тому я би радила людям старшого віку та тим, хто має хронічну патологію, захистити себе та вакцинуватися. Це стосується і дітей. Michigan - це нащадок вірусу грипу, що викликав у нас пандемію. Він небезпечний для маленьких дітей та людей з чинниками ризику. Для цього вірусу люди, які мають чинники ризику, - вагітність, люди з ожирінням, з цукровим діабетом, бронхіальною астмою та іншими хронічними патологіями», - попереджає професор Мироненко.

Вона підкреслила, що у таких людей може статися дуже стрімкий розвиток захворювання зі значною імовірністю смерті, тож такі люди мають бути щеплені.

За інформацією МОЗ, у наступному епідемічному сезоні в Україні циркулюватимуть три штами вірусу грипу.