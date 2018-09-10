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    Українців цього року атакуватимуть три види грипу

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    Українців цього року атакуватимуть три види грипу

    З трьох необхідних різних противірусних вакцин зараз в Україні зареєстрована лише одна

    Цьогоріч Україну атакуватимуть три типи грипу: Мічиган, Сінгапур і Колорадо, які слід очікувати вже з початку жовтня.

    Про це йдеться в програмі «Сніданок на 1+1».

    Останній тип грипу прогресував в Україні два попередніх роки. Ця хвороба швидко розвивається і викликає важкі ускладнення: пневмонію, менінгіт та енцефаліт.

    З іншими двома видами грипу Україна стикнеться вперше. Їхні наслідки не відомі.

    Як кажуть в МОЗ, найбільше грип вражатиме людей з хронічними хворобами, дітей до 5 років, вагітних, людей, старших 65 років, вчителів та медичних працівників.

    З трьох необхідних різних противірусних вакцин зараз в Україні зареєстрована лише одна. Ще дві на погодженні.

    У МОЗ пообіцяли, що вакцини з'являться протягом місяця та коштуватимуть близько 200 гривень.

    Щороку грип вражає близько 6 млн українців. Попри смертельні ризики, лише 0,5% громадян роблять щеплення для профілактики.

    Нагадаємо, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України професор Алла Мироненко повідомила, що в сезоні 2018-2019 епідемія грипу буде значно агресивнішою за тогорічну.

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