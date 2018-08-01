Українців попередили про грози та сильні дощі



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В горах iснує загроза утворення селiв, що може мати небезпечні наслідки

Вдень 1 серпня у західних областях України очікуються грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на інформацію УкрГідрометцентру.

За даними синоптиків, 1 серпня на річках басейнів Дністра (Івано-Франківська обл.), Прута та Сіреті очiкується пiдйом рiвнiв на 0,5-1,5 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. На річках басейну Дністра можливий початковий вихід на заплаву.

«В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селiв, що може мати небезпечні наслідки», - зазначили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про високий рівень забруднення повітря у Києві.