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    Українців попередили про грози та сильні дощі

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    Українців попередили про грози та сильні дощі

    В горах iснує загроза утворення селiв, що може мати небезпечні наслідки

    Вдень 1 серпня у західних областях України очікуються грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на інформацію УкрГідрометцентру.

    За даними синоптиків, 1 серпня на річках басейнів Дністра (Івано-Франківська обл.), Прута та Сіреті очiкується пiдйом рiвнiв на 0,5-1,5 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. На річках басейну Дністра можливий початковий вихід на заплаву.

    «В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селiв, що може мати небезпечні наслідки», - зазначили в ДСНС.

    Раніше повідомлялося, що Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про високий рівень забруднення повітря у Києві.

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