Українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду



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в Україні на цьому тижні з 4 по 8 березня будуть фіксуватися переважно субкомфортні погодні умови

В Україні на цьому тижні з 4 по 8 березня будуть фіксуватися переважно субкомфортні погодні умови. Про це повідомляє Укргідрометцентр з посиланням на графік ефективної температури по показнику Міссенарда.

«Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 4 по 8 березня будуть фіксуватися переважно субкомфортні погодні умови», – повідомили у прес-службі.

Синоптики підкреслили, що під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірне теплонавантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість.

«Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - «прохолодно», може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету», – додали синоптики.

Напередодні синоптики попередили українців про сильні пориви вітру по країні у понеділок, 4 березня.

Нагадаємо, 4 березня у деяких регіонах України, за прогнозами синоптиків, температура повітря вдень підвищиться до +14.