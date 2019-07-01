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    Українців у липні чекає максимальна кількість робочих днів

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    Українців у липні чекає максимальна кількість робочих днів

    Брак вихідних днів українці компенсують відпусткою

    У липні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 8 вихідних днів і 23 робочих.

    Таким чином, у липні кількість робочих днів буде максимально можливою в одному місяці.

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    Однак, за даними соцопитувань, пишуть ЗМІ, на другу половину місяця планують відпустку 24% громадян України. Це може вплинути на явку на дострокових виборах до Верховної ради, які повинні відбутися 21 липня. За даними опитування, третина планує провести відпустку за місцем проживання, 37% зазначили, що мають плани відвідати інший регіон України, 18% - за кордон, 18% - ще не визначилися.

    При цьому при цьому 80% з тих, хто запланував відпустку на другу половину липня, вважають, що зможуть проголосувати. 14% - заявили, що голосувати не зможуть, ще 6% - не визначилися. Таким чином, через відпустки пропустять голосування близько 3% виборців.

    Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.

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