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    Українець намагався провезти через кордон гаджети Apple в морозильній камері

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    Українець намагався провезти через кордон гаджети Apple в морозильній камері

    Правоохоронці виявили 82 гаджети торгівельної марки Аpple: 55 планшетів та 27 ноутбуків

    На українсько-словацькому кордоні правоохоронці виявили електронні гаджети марки Apple в автомобілі, яким керував громадянин України. Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби на своїй сторінці у Facebook.

    «Цієї ночі прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці попередили чергову спробу незаконного переміщення через державний кордон партії електронної техніки Apple», — йдеться в повідомленні.

    Техніку було виявлено у транспортному засобі, що прямував на в’їзд в Україну через пункт пропуску «Ужгород» під керуванням 38-річного громадянина України.

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    Українець намагався провезти через кордон гаджети Apple в морозильній камері
    Українець намагався провезти через кордон гаджети Apple в морозильній камері
    Українець намагався провезти через кордон гаджети Apple в морозильній камері

    Під час здійснення прикордонного контролю щодо мікроавтобуса Mercedes чеської реєстрації правоохоронці виявили у причепі транспортного засобу 82 гаджети торгівельної марки Аpple. 55 планшетів та 27 ноутбуків приховали від контролю у морозильній камері.

    Прикордонники зазначили, що виявлені предмети вилучено співробітниками фіскальної служби. Вартість товару буде визначено додатково з залученням відповідного експерта.

     

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