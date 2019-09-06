Українець намагався провезти через кордон гаджети Apple в морозильній камері



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Правоохоронці виявили 82 гаджети торгівельної марки Аpple: 55 планшетів та 27 ноутбуків

На українсько-словацькому кордоні правоохоронці виявили електронні гаджети марки Apple в автомобілі, яким керував громадянин України. Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби на своїй сторінці у Facebook.

«Цієї ночі прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці попередили чергову спробу незаконного переміщення через державний кордон партії електронної техніки Apple», — йдеться в повідомленні.

Техніку було виявлено у транспортному засобі, що прямував на в’їзд в Україну через пункт пропуску «Ужгород» під керуванням 38-річного громадянина України.

Під час здійснення прикордонного контролю щодо мікроавтобуса Mercedes чеської реєстрації правоохоронці виявили у причепі транспортного засобу 82 гаджети торгівельної марки Аpple. 55 планшетів та 27 ноутбуків приховали від контролю у морозильній камері.

Прикордонники зазначили, що виявлені предмети вилучено співробітниками фіскальної служби. Вартість товару буде визначено додатково з залученням відповідного експерта.