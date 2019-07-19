Українець обікрав Microsoft на $10 млн

Квашуку загрожує до 20 років в'язниці і штраф у $250 тисяч

25-річний українець Володимир Квашук, працюючи тестувальником у Microsoft, «заробив» на подарункових картах компанії 10 мільйонів доларів

Про це повідомляє The Register.

Квашук працював QA-тестувальником у команді Microsoft, відповідальній за комерційну діяльність в інтернеті, з 2016 по 2018 рік.

Тестувальники Microsoft можуть робити безкоштовні покупки, користуючись знижковими картами. Щоб запобігти шахрайству, компанія заблокувала можливість доставки фізичних товарів, замовлених за цими картками.

Замість «фізичних товарів» Квашук купував за знижками подарункові сертифікати в магазині Microsoft і продавав їх третім особам.

Всього українець виписав собі знижок на продукти Microsoft на 10 млн дол. і отримав на свої банківські рахунки ще 2,8 млн дол.

Внаслідок різкого стрибка у використанні подарункових сертифікатів Microsoft організувала внутрішнє розслідування. Потім підключила Секретну службу і Податкове управління США. Правоохоронці відстежили ланцюжок акаунтів і цифрових гаманців, вказавши на Квашука.

Його викрили і звільнили в червні 2018 року, проте заарештували тільки зараз, у вівторок, 16 липня.

За даними звинувачення, він купив собі Tesla за $162 тисячі і будинок за $1,6 млн.

Квашуку загрожує до 20 років в'язниці і штраф у $250 тисяч.