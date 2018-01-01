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    Українець представить Білорусь на «Євробаченні-2018»

    Співак переміг з піснею Forever
    Щойно стали відомі результати національного відбору на «Євробачення-2018» року від Білорусі. За голосуванням глядачів і за вибором журі максимальну кількість балів набрав український виконавець Алєксєєв. За право поїхати представляти Білорусь в Португалію боролися 10 виконавців: Adagio, Alekseev, Shuma, Napoli, Анастасія
    • Вчора, 23:30
    • Розсилка

    Співак переміг з піснею Forever

    Щойно стали відомі результати національного відбору на «Євробачення-2018» року від Білорусі. За голосуванням глядачів і за вибором журі максимальну кількість балів набрав український виконавець Алєксєєв.

    За право поїхати представляти Білорусь в Португалію боролися 10 виконавців: Adagio, Alekseev, Shuma, Napoli, Анастасія Малашкевич, Гюнеш, група «Радіохвиля», Alen Hit, Lexy Weaver і Кирило Гуд.

    В результаті глядацького голосування 12 максимальних балів набрав співак з України Alekseev. Shuma з їх національним колоритом отримали від білорусів 10 балів. Між ними і почалася головна боротьба за перемогу, яку могли підтримати, або, навпаки, забрати члени журі. Журі передбачувано поставило на Алексєєва. Друге місце журі віддало Гюнеш.

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    За сумою голосів, таким чином, Alekseev набрав 24 бали, Shuma і Гюнеш - по 14.

    Алєксєєв виконав англійською мовою сингл Forever. Музику і слова пісні написали автори Кирило Павлов та Євген Матюшенко.

    Нагадаємо, що 18 грудня Alekseev повідомив, що спробує свої сили на українському Національному відборі.

    «Не було такого інтерв’ю, в якому мені б не задавали питання, чому я не їду на «Євробачення». Я завжди віджартовувався на цю тему, але зараз наша команда відчула в собі сили поборотися за перемогу в цьому конкурсі. Ми звикли кожного разу ставити собі нові цілі і долати їх», – написав Alekseev на своїй сторінці в Facebook.

    Через десять днів артист відкликав свою заявку. Причини такого рішення представники музиканта коментувати відмовилися.

    Нагадаємо, на пісенному конкурсі Євробачення–2018» представник від України виступатиме в другому півфіналі. Півфінали відбудуться 8 і 10 травня, а фінал – 12 травня.

    Раніше повідомлялося, що під час церемонії жеребкування мер Києва Віталій Кличко передав символічні ключі від «Євробачення» меру Лісабона Фернандо Медіні.

    Представник України на «Євробаченні» ще не визначився. У національному відборі візьмуть участь 18 виконавців.

    Півфінали національного відбору заплановані на 10 і 17 лютого, фінал – на 24 лютого.

    Пісенний конкурс «Євробачення-2017» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Тому саме Португалія стане країною, де відбудеться наступний конкурс.

    Білорусь Євробачення музика артист
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