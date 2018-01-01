Українець представить Білорусь на «Євробаченні-2018»

Співак переміг з піснею Forever

Щойно стали відомі результати національного відбору на «Євробачення-2018» року від Білорусі. За голосуванням глядачів і за вибором журі максимальну кількість балів набрав український виконавець Алєксєєв. За право поїхати представляти Білорусь в Португалію боролися 10 виконавців: Adagio, Alekseev, Shuma, Napoli, Анастасія



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Співак переміг з піснею Forever

Щойно стали відомі результати національного відбору на «Євробачення-2018» року від Білорусі. За голосуванням глядачів і за вибором журі максимальну кількість балів набрав український виконавець Алєксєєв.

За право поїхати представляти Білорусь в Португалію боролися 10 виконавців: Adagio, Alekseev, Shuma, Napoli, Анастасія Малашкевич, Гюнеш, група «Радіохвиля», Alen Hit, Lexy Weaver і Кирило Гуд.

В результаті глядацького голосування 12 максимальних балів набрав співак з України Alekseev. Shuma з їх національним колоритом отримали від білорусів 10 балів. Між ними і почалася головна боротьба за перемогу, яку могли підтримати, або, навпаки, забрати члени журі. Журі передбачувано поставило на Алексєєва. Друге місце журі віддало Гюнеш.

За сумою голосів, таким чином, Alekseev набрав 24 бали, Shuma і Гюнеш - по 14.

Алєксєєв виконав англійською мовою сингл Forever. Музику і слова пісні написали автори Кирило Павлов та Євген Матюшенко.

Нагадаємо, що 18 грудня Alekseev повідомив, що спробує свої сили на українському Національному відборі.

«Не було такого інтерв’ю, в якому мені б не задавали питання, чому я не їду на «Євробачення». Я завжди віджартовувався на цю тему, але зараз наша команда відчула в собі сили поборотися за перемогу в цьому конкурсі. Ми звикли кожного разу ставити собі нові цілі і долати їх», – написав Alekseev на своїй сторінці в Facebook.

Через десять днів артист відкликав свою заявку. Причини такого рішення представники музиканта коментувати відмовилися.

Нагадаємо, на пісенному конкурсі Євробачення–2018» представник від України виступатиме в другому півфіналі. Півфінали відбудуться 8 і 10 травня, а фінал – 12 травня.

Раніше повідомлялося, що під час церемонії жеребкування мер Києва Віталій Кличко передав символічні ключі від «Євробачення» меру Лісабона Фернандо Медіні.

Представник України на «Євробаченні» ще не визначився. У національному відборі візьмуть участь 18 виконавців.

Півфінали національного відбору заплановані на 10 і 17 лютого, фінал – на 24 лютого.

Пісенний конкурс «Євробачення-2017» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Тому саме Португалія стане країною, де відбудеться наступний конкурс.