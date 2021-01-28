Українець створив незаконний онлайн-обмінник з обігом у 100 мільйонів

Ділку загрожує штраф від 51 до 85 тисячі гривень

Чоловік здійснював фінансові операції з електронними грошима платіжних систем, які заборонені в Україні

Житель Харкова за допомогою незаконного онлайн-обмінника здійснював фінансові операції із забороненими в Україні грошима російських платіжних систем.

За даними кіберполіції, фігурант створив та адміністрував онлайн-обмінник електронних грошей і криптовалют для проведення незаконних операцій. Обсяг грошової маси за час роботи сайту склав понад 100 млн грн.

Встановлено, що 45-річний харків'янин у 2017 році створив сайт з надання послуг онлайн-обміну електронних грошей та криптовалюти. На ресурсі здійснювалися фінансові операції з електронними грошима платіжних систем, які заборонені на території України.

Вказані електронні платіжні системи використовувались фігурантами для протиправної діяльності та відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, у зв’язку із неможливістю відстеження їх походження правоохоронними органами.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання чоловіка. За результатами було вилучено комп’ютерну техніку, термінали мобільного зв’язку, платіжні картки, а також близько 900 тисяч грн готівкою. На вилучене майно накладено арешт.

Проведено чотири комп’ютерно-технічні експертизи, за висновками яких підтверджено злочинну діяльність.

Фігуранту оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу.

Покарання за цією статтею - штраф від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 тис. до 85 тис. грн.

Досудове слідство триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Харківська обласна прокуратура.

Кіберполіція викрила українських хакерів, які за допомогою кібератак на сервери банків Європи та США вкрали близько $2,5 млрд.