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    Стало відомо, хто очолить групу «дружби» з Україною в молдовському парламенті

    Віцеспікер парламенту Молдови, голова фракції &laquo;Дія та солідарність&raquo; Міхай Попшой - Стало відомо, хто очолить групу «дружби» з Україною в молдовському парламенті
    Віцеспікер парламенту Молдови, голова фракції «Дія та солідарність» Міхай Попшой
    Фото: facebook.com/Mihai Popsoi

    У Молдові розраховують не лише на співпрацю парламентських груп «дружби» та контактів на урядовому рівні, але й на зв’язки між галузевими міністерствами

    Групу «дружби» з Україною в парламенті Молдови очолить депутат від провладної партії «Дія та солідарність», рішення про його призначення приймуть наступного тижня. Про це в ефірі онлайн-обговорення «Главкому» сказав віцеспікер парламенту Молдови, голова фракції «Дія та солідарність» Міхай Попшой.

    «Ми ще не затвердили їх (міжпарламентські групи дружби – ред.) і надіємося затвердити їх склад наступного тижня. Ми уже вирішили, хто в парламенті керуватиме групою дружби з Україною…це буде відомий колега з нашої фракції («Дія та солідарність» – ред.)», – сказав Попшой.

    Віцеспікер молдовського парламенту відзначив також, що у Молдові розраховують не лише на співпрацю парламентських груп «дружби» та контактів на урядовому рівні, але й на зв’язки між галузевими міністерствами.

    «Зараз же налагодилися дуже гарні партнерські стосунки, як на рівні президенті, так і на рівні урядів, ми бачимо, що перші контакти уже відбулися і ми надіємося, що на рівні міністерств також будуть плідні контакти й не тільки на рівні (депутатських) груп «дружб», – відмітив політик.

    Молдовський депутат також відзначив, що для Молдови зараз є пріоритетом стабілізація економічної ситуації в країні та протидія Covid-19, однак посилення співпраці із сусідніми Україною та Румунією є серед пріоритетів зовнішньої політики Молдови.

    Також Попшой наголосив, що одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови є посилення співпраці з Україною та Румунією й нинішня влада прагне надолужити згаяні попередньою владою можливості.

    Повне відео дискусії за участі депутатів України й Молдови та експертів можна переглянути тут:

    Крім того, віцеспікер парламенту Молдови озвучив два найголовніші напрямки співпраці з Україною.

    Голова міжпарламентської групи зв’язків із Республікою Молдова Михайло Радуцький заявив, що українська влада покладає надії на співпрацю із новою владою в Молдові, зокрема після формування монобільшості у молдовському парламенті партією президентки Маї Санду «Дія та солідарність».

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    Теги: депутат Молдова партії Україна уряд влада парламент
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    Стало відомо, хто очолить групу «дружби» з Україною в молдовському парламенті