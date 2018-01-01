Українка зняла зворушливий кліп для співачки Pink
- Сьогодні, 07:47
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Чорно-білий кліп співачка присвятила дітям усього світуУкраїнський фотограф Саша Самсонова, яка живе в США, зняла кліп на пісню Pink «Wild hearts can not be broken».
Про це пише Buro24/7.
Чорно-білий кліп співачка присвятила дітям усього світу. Pink закликала своїх прихильників зробити пожертвування організації UNICEF.
«Немає такої мотузки, щоб мене зв'язати, немає такої плівки, щоб закрити цей рот», – співає співачка.
Раніше повідомлялося, що російська співачка відзняла кліп на Личаківському кладовищі.
Нагадаємо, локації Києва використав у своєму кліпі популярний британський співак Калум Скотт. Відеороботу було знято на пісню You Are The Reason.