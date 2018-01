Українка зняла зворушливий кліп для співачки Pink

Чорно-білий кліп співачка присвятила дітям усього світу

Український фотограф Саша Самсонова, яка живе в США, зняла кліп на пісню Pink «Wild hearts can not be broken». Про це пише Buro24/7. Чорно-білий кліп співачка присвятила дітям усього світу. Pink закликала своїх прихильників зробити пожертвування організації UNICEF. «Немає такої мотузки, щоб мене зв'язати, немає такої плівки,