Поліція затримала «на гарячому» киянина при спробі пограбувати офіс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисник проник у приміщення шляхом пошкодження дверних замків Фото: Нацполіція

Суд узяв зловмисника під нічний домашній арешт

Столичні поліцейські охорони затримали киянина за спробу крадіжки електротехніки з приміщення інтернет-магазину.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До столичної поліції охорони надійшов виклик про те, що до офісного приміщення на вулиці Казимира Малевича потрапив невідомий. Наряд правоохоронців за декілька хвилин прибув на місце події для встановлення обставин.

За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Артема Баранова, на місці поліцейські виявили чоловіка, який проник у приміщення шляхом пошкодження дверних замків.

«Ми задокументували злочин та у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали зловмисника. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин. Також дана особа фігурує у двох епізодах магазинних крадіжок, вчинених нещодавно на території Голосіївського району», - повідомив правоохоронець.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Незакінчений замах на крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.

Голосіївський районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Зловмиснику загрожує покарання від трьох до шести років позбавлення волі.