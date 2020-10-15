Розбійний напад на відділення пошти в Києві: поліція затримала грабіжника (фото, відео)



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Зловмисник пограбував відділення пошти на вулиці Данькевича

Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

Столичні правоохоронці затримали підозрюваного у розбійному нападі на відділення пошти на вулиці Данькевича Деснянського району столиці, що сталося на початку липня цього року.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала розповів, що невідомий, прикривши обличчя за допомогою маски та капюшона, зайшов до установи та, зробивши один постріл у стелю, почав погрожувати працівницям застосувати пістолет, якщо вони не віддадуть гроші.

«Зловмисник забрав близько восьми тисяч гривень та втік. Під час першочергових слідчо-оперативних дій з місця події ми вилучили записи з камери відеоспостереження, а орієнтування з прикметами зловмисника розіслали нарядам поліції. Згодом ми встановили особу, причетну до вчинення тяжкого злочину та затримали його. Ним виявився киянин, 1982 року народження, раніше не судимий», – повідомив правоохоронець.

У рамках відкритого кримінального провадження слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Однак чоловік припинив відповідати на дзвінки слідчого, а з місця проживання зник.

«Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів ми встановили місцезнаходження злочинця та затримали його. Слідчі Деснянського управління поліції звернулися до районного суду із клопотанням про зміну міри запобіжного заходу на взяття під варту. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання та за скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», – додав Табала.