Українська армія цьогоріч отримає військової техніки на понад 10 мільярдів

Замовлення на поставку 3300 ракетно-артилерійських систем до війська були зроблені у 2020 році

Збройні сили незабаром отримають шість літаків та понад 60 БТРів

Цього року Збройні сили України зможуть отримати військову продукцію на суму понад 10 млрд гривень. Йдеться про 3300 ракетно-артилерійських систем, понад 60 бронетранспортерів і броньовані машини, а також шість літаків.

Про це розповів міністр оборони Андрій Таран, передає пресслужба Міноборони.

«У 2021 році очікується поставка військової продукції на суму понад 10 мільярдів гривень», - зазначив міністр.

За його словами, здійснені в 2020 році замовлення (укладені контракти) вже дозволяють ЗСУ отримати в цьому році:

10 млн штук боєприпасів,

3300 ракетно-артилерійських систем,

2700 приладів розвідки і спостереження,

понад 320 автомобілів,

понад 60 бронетранспортерів і броньованих машин,

близько чотирьох десятків безпілотних авіаційних комплексів,

шість літаків.

В цьому році Міноборони сфокусує свою увагу на адаптації механізму закупівель військової продукції під вимоги закону «Про оборонні закупівлі».

Таран звернув увагу, що виробництво озброєння має тривалий виробничий цикл, наприклад, ті ж високотехнологічні комплекси виготовляються більше одного року.

«Профінансувавши і уклавши ще торік контракти на суму понад 10 млрд гривень, ми забезпечили партнерів оборотними засобами, що, своєю чергою, з початку року гарантувало безперебійну роботу десятків підприємств оборонно-промислового комплексу», - підсумував глава міністерства.