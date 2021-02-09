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    Українська армія цьогоріч отримає військової техніки на понад 10 мільярдів

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    Замовлення на поставку 3300 ракетно-артилерійських систем до війська були зроблені у 2020 році&nbsp; - Українська армія цьогоріч отримає військової техніки на понад 10 мільярдів
    Замовлення на поставку 3300 ракетно-артилерійських систем до війська були зроблені у 2020 році 
    Фото: Міноборони

    Збройні сили незабаром отримають шість літаків та понад 60 БТРів

    Цього року Збройні сили України зможуть отримати військову продукцію на суму понад 10 млрд гривень. Йдеться про 3300 ракетно-артилерійських систем, понад 60 бронетранспортерів і броньовані машини, а також шість літаків.

    Про це розповів міністр оборони Андрій Таран, передає пресслужба Міноборони.

    «У 2021 році очікується поставка військової продукції на суму понад 10 мільярдів гривень», - зазначив міністр.

    За його словами, здійснені в 2020 році замовлення (укладені контракти) вже дозволяють ЗСУ отримати в цьому році:

    • 10 млн штук боєприпасів,
    • 3300 ракетно-артилерійських систем,
    • 2700 приладів розвідки і спостереження,
    • понад 320 автомобілів,
    • понад 60 бронетранспортерів і броньованих машин,
    • близько чотирьох десятків безпілотних авіаційних комплексів,
    • шість літаків.

    В цьому році Міноборони сфокусує свою увагу на адаптації механізму закупівель військової продукції під вимоги закону «Про оборонні закупівлі».

    Таран звернув увагу, що виробництво озброєння має тривалий виробничий цикл, наприклад, ті ж високотехнологічні комплекси виготовляються більше одного року.

    «Профінансувавши і уклавши ще торік контракти на суму понад 10 млрд гривень, ми забезпечили партнерів оборотними засобами, що, своєю чергою, з початку року гарантувало безперебійну роботу десятків підприємств оборонно-промислового комплексу», - підсумував глава міністерства.

     

    Теги: ЗСУ міністр Міноборони армія машини військова техніка озброєння Андрій Таран
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