Прем'єр очікує на запуск накопичувальної пенсійної системи до кінця року

Шмигаль назвав причини для введення накопичувальної пенсійної системи

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що запровадження накопичувальної пенсійної системи – це забезпечення достойної пенсії і інвестиція в економіку. Він впевнений, що її запустять вже у цьому році.

Про це Шмигаль заявив на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді».

Кабмін розробив з Міністерством соціальної політики стратегію запровадження накопичувальної пенсійної системи.

«Ми будемо рухатися у напрямку створення накопичувальної системи. На сьогодні, я вже про це говорив, солідарна пенсійна система вичерпує себе як та система, яка дає можливість отримати достойні пенсії. Тому запровадження накопичувальної системи має під собою дві основи. Це, по-перше, забезпечення достойних пенсій нашим громадянам у майбутньому та нам усім і це елемент інвестиції в економіку, тому що накопичувальна пенсійна система – це один з інвесторів у тих економіках, де вона існує», – заявив він.

Також під час форуму Шмигаль анонсував нову програму іпотеки під 5%. За такими ставками житловий кредит можна буде взяти у другій половині 2021 року.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна говорила, що накопичувальна пенсійна система може бути введена в Україні з 1 січня 2022 року. Для цього Верховна Рада повинна прийняти в другому читанні законопроєкт щодо другого рівня системи.

Станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11,1 млн пенсіонерів, з яких 2,7 млн – працюють.

У зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати в 2021 році до рівня 6 тис. грн, відповідно до закону «Про державний бюджет на 2021 рік», з 1 січня було перераховано мінімальний розмір пенсійних виплат для непрацюючих.

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