Українська авіація нанесла три удари по окупантах на Херсонщині

На Херсонщині українська авіація нанесла три удари по складах боєприпасів окупантів

Військові вдарили ракетами по складах пального та району зосередження техніки окупантів

Українська авіація нанесла три удари по скупченню живої сили та військової техніки окупантів на Херсонщині. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«Також нанесено ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки, подавлено дві командно-спостережних пункти противника», – йдеться у повідомленні.

Противник в південній зоні продовжує ведення бойових дій шляхом контрбатарейної боротьби. Активних наступальних дій не веде, укріплює оборонні рубежі.

В ОК зазначили, що окупаційні війська двічі намагалися нанести авіаційний удар по силам ЗСУ.

«Вранці 14 червня наш підрозділ збив із переносного зенітно-ракетного комплексу ворожий гелікоптер, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити українські підрозділи в маневрах», – зазначили військові.

Загалом за добу, в результаті виконання вогневих задач нашими підрозділами завдано втрат ворогу в кількості 70 рашистів та понад 60 одиниць ворожої техніки, серед яких:

1 гелікоптер,

1 самохідна гармата «Піон»,

1 реактивна система залпового вогню «Град»,

3 гаубиці 152 мм,

19 одиниць броньованої,

33 автомобільної,

4 – інженерної техніки.

Також, знищено два склади боєприпасів.