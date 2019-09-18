Українська делегація після демаршу повернулася на нараду ОБСЄ у Варшаві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Демарш дозволив мобілізувати наших партнерів», - заявили в МЗС

Українська делегація, яка влаштувала демарш на нараді ОБСЄ у Варшаві 17 вересня через висловлювання проросійських представників про «російський» Крим, вирішили продовжити роботу на заході.

Про це повідомляє МЗС України у своєму телеграм-каналі.

«Після консультацій з партнерами делегація вирішила поки не припиняти роботу в двотижневій нараді. Демарш також дозволив мобілізувати наших партнерів – із заявами про підтримку територіальної цілісності України виступили представники США, Канади і низки країн ЄС, включаючи Словаччину, яка зараз головує в ОБСЄ, Швейцарії та Грузії», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, делегація України 17 вересня залишила залу засідань, де в рамках наради ОБСЄ обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв про «російський Крим».

До слова, Генеральна асамблея ООН включила пункт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України до порядку денного пленарного тижня на рівні глав держав та урядів.

Джерело: Крим.Реалії