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На Волині мер невеликого містечка хоче збудувати стадіон за 73 млн грн

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Волині мер невеликого містечка хоче збудувати стадіон за 73 млн грн
Голова міста Олександр Ковальчук заявив, що влада хоче втілити в життя «дуже масштабний проєкт»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Населення міста Ківерці, де хочуть збудувати розкішний стадіон,  – 14,9 тис. мешканців

Гуманітарний відділ міськради міста Ківерці Волинської області оголосив тендер на проведення капітального ремонту футбольного поля та бігових доріжок майже за 73 млн грн. Про це йдеться на сайті держзакупівель Prozorro.

Зазначимо, що населення Ківерців – 14,9 тис. мешканців.

«Капітальний ремонт бігових доріжок та тренувальних спортивних майданчиків по вул. Шевченка, 17. Термін постачання товарів, виконання робіт чи послуг: 31 грудня 2025 року», – йдеться в описі умов торгів.

Переможця ще не оголосили, торги продовжуються до 21 червня. 

На Волині хочуть збудувати розкішний стадіон
На Волині хочуть збудувати розкішний стадіон
скріншот

У коментарі місцевому виданню «Конкурент» голова міста Олександр Ковальчук сказав, що влада хоче втілити в життя «дуже масштабний проєкт».

Під час ремонту, за його словами, все зноситимуть та будуватимуть нове футбольне поле. Крім цього, на стадіоні зведуть укриття, баскетбольний та волейбольний майданчики загальною площею 955,8 квадратних метрів. Біля футбольного поля, як пояснив Ковальчук, планується зробити бігову доріжку та газонне покриття, встановити освітлення, нанести нову розмітку та поставити нове спортивне обладнання.

«Є можливість зробити стадіон добрим. Коштів поки немає, тому що термін виконання до 2025 року. Я хочу, щоб місто стало спортивною столицею області. Там буде штучне поле», – уточнив Ковальчук.

Згадав він і про військових. За його словами, коли захисники повертатимуться з фронту, то мають бачити, що влада «не протирає штани, а щось робить, і військові не дарма захищають нас».

На Волині мер невеликого містечка хоче збудувати стадіон за 73 млн грн фото 1
Територія сучасного стадіону
Територія сучасного стадіону
фото: Конкурент

За даними журналістів, восени цього року із бюджету міста витратять від 5 до 8 млн грн лише на демонтаж стадіону.

Нагадаємо, що управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Як раніше повідомлялося, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

Теги: Волинська область ремонт тендер ProZorro стадіон

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